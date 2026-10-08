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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Dictadura en Venezuela

Cortados por la misma tijera: así como su exjefe, el dictador Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez "adelanta la Navidad" en Venezuela

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
El tirano Maduro decretó el "adelanto" de la Navidad en varias oportunidades desde que asumió el poder en 2013.

Este jueves, Delcy Rodríguez, actual encargada del régimen venezolano, anunció el adelanto de la Navidad para el próximo 1 de noviembre, una tradición que llevaba a cabo su exjefe antecesor, el dictador Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por fuerzas militares de Estados Unidos.

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“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”, detalló la mandataria en la instalación de la 82.ª asamblea anual de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).

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Cabe recordar que el tirano Maduro decretó el “adelanto” de la Navidad en varias oportunidades desde que asumió el poder en 2013.

En 2025, el anuncio del adelanto de las fiestas navideñas lo hizo en medio del despliegue militar de la Unión Americana en aguas del Caribe.

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Por otra parte, aseveró que "viene una reforma tributaria" en Venezuela "para armonizar la carga fiscal".

"Armonizar esa carga fiscal para que esté al servicio del crecimiento económico, esté al servicio de los procesos productivos del sector privado y que permita también una reorganización de las responsabilidades laborales del sector privado y del sector público", dijo Rodríguez ante empresarios venezolanos y representantes diplomáticos de distintos países.

"Que esa armonización tributaria sirva también para consolidar y respaldar los derechos de los trabajadores", añadió.

Las declaraciones de Delcy Rodríguez contrastan con las dificultades económicas que enfrenta el grueso de la población venezolana.

Distintos sectores sociales señalan que los bajos ingresos continúan afectando la calidad de vida.

La pobreza en Venezuela se mantiene alta, afectando de lleno al grueso de la población.

En cuanto a servicios básicos, apenas una fracción minoritaria de las viviendas disfruta de agua potable de forma regular o de energía eléctrica continua, agravando la precariedad cotidiana.

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