Críticas a Cristina Fernández tras haber sido captada haciendo "pistola" a ciudadanos antes de la posesión de Milei

Este domingo, el ahora expresidente argentino, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, enemistados durante gran parte de los cuatro años del gobierno, entregaron el poder a Javier Milei.

El gobierno de Fernández acabó entre críticas y una fuerte crisis tanto económica como social.

Esto quedó en evidencia en los momentos previos a la toma de juramento por parte de Milei, pues la ahora ex vicepresidenta llegó al recinto de la Asamblea Legislativa para su asunción y fue recibida con insultos y gritos.

"Andá a laburar", gritaban algunos de sus detractores que llegaron hasta la sede del Congreso para recibir a su nuevo mandatario.

Luego de enviar algunos saludos, Cristina levantó el rostro y se dirigió hacia un grupo de ciudadanos que la insultaban.

La exfuncionaria respondió levantando el dedo del medio para hacer "pistola", lo que quedó captado en cámaras de televisión y fue difundido de inmediato por redes sociales.

Los internautas no le perdonaron el gesto: "se le salió la clase", "qué educación tan perdida", "sinvergüenza y maleducada", dijeron algunos.

Milei asumió como presidente:

El libertario juró su cargo ante el Parlamento, en medio de aplausos y gritos de "¡libertad, libertad!".

"Juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios", aseguró Milei.

El nuevo presidente de Argentina advirtió en su discurso de investidura que será necesario hacer un fuerte ajuste fiscal y subrayó que aunque "en el corto plazo la situación empeorará, luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo".

"No hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock", exclamó ante miles de seguidores que se congregaron en la plaza frente al Congreso, en Buenos Aires, para escucharlo.

Milei prometió este domingo una "nueva era" de "paz y prosperidad" con su gobierno, que recibe lo que consideró "la peor herencia" de la historia del país.