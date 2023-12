Javier Milei asumió como presidente de Argentina: "Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo"

Javier Milei asumió este domingo la presidencia de Argentina después de recibir la banda presidencial por parte de su sucesor, Alberto Fernández.

El libertario juró su cargo ante el Parlamento, en medio de aplausos y gritos de "¡libertad, libertad!".

"Juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios", aseguró Milei.

El nuevo presidente de Argentina advirtió en su discurso de investidura que será necesario hacer un fuerte ajuste fiscal y subrayó que aunque "en el corto plazo la situación empeorará, luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo".

"No hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock", exclamó ante miles de seguidores que se congregaron en la plaza frente al Congreso, en Buenos Aires, para escucharlo.

Milei prometió este domingo una "nueva era" de "paz y prosperidad" con su gobierno, que recibe lo que consideró "la peor herencia" de la historia del país.

"Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso", dijo Milei.

"Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros", añadió.

A las afueras del Congreso, miles de personas se congregaron para celebrar su investidura.