Visa Programa: El Informativo ¿Cuál es el mensaje que está enviando EE. UU. al quitarle la visa a políticos colombianos? octubre 22, 2026 Por: Redacción NTN24 El senador John Alejandro Bermeo analizó el alcance de estas medidas También le puede interesar Visa ¿Cuál es el mensaje que está enviando EE. UU. al quitarle la visa a políticos colombianos? Gustavo Petro ¿Existen pruebas compartidas entre EEUU y Ecuador de las acusaciones de Noboa contra Petro? Sanciones de Estados Unidos Los colombianos a los que EE. UU. restringió la visa: está incluido el antiguo jefe de campaña de Petro TSJ Designan 12 representantes de la sociedad civil para Comité de Postulaciones del TSJ ¿Quiénes son? Ejército de Colombia Así funciona el CCOES, el comando que logra éxito total contra 'narcocriminales' en Colombia ELN Criminal siniestro: así es el cabecilla del ELN "Marcos Pacífico", quien habría sido abatido tras fuerte bombardeo Compartir en: