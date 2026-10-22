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¿Cuál es el mensaje que está enviando EE. UU. al quitarle la visa a políticos colombianos?

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
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