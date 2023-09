Cuenta regresiva para la votación de investidura con Feijóo como postulado: ¿quién logrará conformar gobierno en España?

Javier Hurtado secretario de madrileños en el exterior del Partido Popular de Madrid resaltó en el programa ‘La Noche’ la importancia de la protesta en la que participaron cerca de 65 mil personas en contra de la posible amnistía que estaría pactando el presidente Pedro Sánchez con dos partidos independientes catalanes, pacto que tendría como propósito conseguir más respaldo en el congreso.

” Sí a una España de personas libres e iguales donde cualquier español nazca, donde nazca o desarrolle su vida personal o profesional tenga los mismos derechos y las mismas garantías y la protección jurídica. Lo que no puede ser es que el partido Socialista por falta de unos pocos votos, digamos se prostituya políticamente y rinda a la nación ante unas minorías radicales que no solo buscan privilegios de épocas anteriores donde la democracia no existía”

Entre tanto, Víctor Camino, secretario de Juventudes Socialistas de España manifestó que el Partido popular de España no va a conseguir la investidura y por lo tanto no va a ser elegido presidente. “En este lapso ahora mismo, tenemos bastantes fuerzas de diferentes ámbitos, pero la misma dirección que se emprendió desde 2018 que entró Pedro Sánchez a gobernar, es decir, defender la comunidad de Cataluña, siempre bajo la constitución española, una viabilidad o una salida para el conflicto catalán en el que por haber una resolución de concordia”.

Alex Cortés, analista político y jurista, explicó que hasta el momento no hay nada claro frente al tema, no existen argumentos suficientemente claros para poder regular la posible amnistía con los separatistas acusados de varios delitos en el año 2017. “Es decir, aunque se ha anunciado de parte de varios partidos de centro izquierda que se pretende hacer una ley similar a una ley de amnistía, pero no sabemos exactamente el contenido y la forma cómo se va a regular”

explicó que la constitución no regula el asunto de la amnistía que se está abordando en estos días porque justamente en el momento en que se produjo el debate constituyente los padres de la constitución pensaron que no era objeto de regulación porque no se pensaba que se iba a llegar a esto. "Sin embargo, hay que ajustar varias cosas, el indulto como tal es constitucional, pero lo que no es constitucional es un indulto que tenga alcance general", enfatizó.