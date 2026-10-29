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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Contundente golpe de Abelardo de la Espriella a las FARC: capturan en flagrancia a "cinco narcoterroristas"

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
El jefe de Estado indicó que durante la operación fueron incautados siete fusiles, dos pistolas, munición de diferentes calibres, equipos de comunicación y material de intendencia.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves mediante sus redes sociales un nuevo golpe contra la criminalidad, esta vez contra el peligroso Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ de las Farc.

“En Tuluá, nuestro Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, logró la captura en flagrancia de cinco narcoterroristas integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, entre ellos alias ‘Brayan’, señalado cabecilla de una comisión armada, y alias ‘Sebastián’ o ‘Caquetá’, su segundo al mando”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado indicó que durante la operación fueron incautados siete fusiles, dos pistolas, munición de diferentes calibres, equipos de comunicación y material de intendencia.

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“¡Se les acabó la guachafita! Seguimos golpeando las estructuras criminales, debilitando su capacidad armada y recuperando la seguridad de nuestros territorios”, enfatizó.

El mandatario manifestó, además, que en la “Patria Milagro no hay espacio para quienes pretenden someter a los colombianos mediante las armas y el terror. ¡Vamos por todos los cabecillas!”

El reciente operativo se da en medio de una ola de fuertes golpes al crimen que se han dado en Colombia bajo el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella desde su juramentación que tuvo lugar el pasado 7 de agosto.

De la Espriella ya ha dado varios golpes a estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y los grupos criminales al mando de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, dos cabecillas que pertenecieron a las FARC y que no dejaron de delinquir tras el acuerdo de Paz firmado en 2016 en Colombia.

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