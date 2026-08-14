María Corina Machado reacciona a recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: "Habrá memoria, justicia y reparación"

La Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, reaccionó a las recientes excarcelaciones de presos políticos en su país.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, Machado dijo: "Cada venezolano que hoy sale de un centro de tortura a los brazos de sus familias nos da una alegría infinita".

Posteriormente, sostuvo: "La dignidad y fortaleza que demuestran nos llenan de orgullo. Todos, absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya".

Antes de finalizar su mensaje, la apodada 'dama de hierro' agregó: "Venezuela será libre y la historia reconocerá el inmenso sacrificio de sus héroes. Hoy, abracen a sus familias, respiren profundo y prepárense para trabajar juntos muy duro reconstruyendo nuestro país. Habrá memoria, justicia y reparación. Seguimos, de la mano de Dios".

Varios presos políticos han sido excarcelados en Venezuela este viernes. El hecho que se da dos días después de haber culminado la primera ronda de negociaciones entre el régimen y la AN 2015.

Los privados de libertad se encontraban en condiciones precarias en centros de tortura controlados por la dictadura venezolana.

Estos expresioneros se encontraban en condiciones precarias en centros de tortura controlados por la dictadura venezolana.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.