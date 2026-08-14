NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado reacciona a recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: "Habrá memoria, justicia y reparación"

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, premio Nobel de Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, premio Nobel de Paz - Foto: EFE
Además, Machado sostuvo que "absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya".

La Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, reaccionó a las recientes excarcelaciones de presos políticos en su país.

o

A través de su cuenta oficial en la red social X, Machado dijo: "Cada venezolano que hoy sale de un centro de tortura a los brazos de sus familias nos da una alegría infinita".

Posteriormente, sostuvo: "La dignidad y fortaleza que demuestran nos llenan de orgullo. Todos, absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya".

o

Antes de finalizar su mensaje, la apodada 'dama de hierro' agregó: "Venezuela será libre y la historia reconocerá el inmenso sacrificio de sus héroes. Hoy, abracen a sus familias, respiren profundo y prepárense para trabajar juntos muy duro reconstruyendo nuestro país. Habrá memoria, justicia y reparación. Seguimos, de la mano de Dios".

Varios presos políticos han sido excarcelados en Venezuela este viernes. El hecho que se da dos días después de haber culminado la primera ronda de negociaciones entre el régimen y la AN 2015.

Los privados de libertad se encontraban en condiciones precarias en centros de tortura controlados por la dictadura venezolana.

Estos expresioneros se encontraban en condiciones precarias en centros de tortura controlados por la dictadura venezolana.

o

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Excarcelaciones

Presos políticos

Presos políticos en Venezuela

Mensaje

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Intenta conservar el ADN del chavismo": analista Antonio De La Cruz sobre mensaje con elogios de Delcy Rodríguez a Fidel Castro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Realmente fue un momento angustiante”: docente que ayudó a evacuar a más de 100 niños en Risaralda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano confirma 131 excarcelaciones de presos políticos: habla de "medidas alternativas a la privación de la libertad"

Excarcelaciones en Venezuela - Foto X: @CLIPPVE
Excarcelaciones en Venezuela

Así se vivió el momento de la excarcelación de los primeros presos políticos en Venezuela tras el inicio de diálogos vigilados por EE. UU.

Liberación de presos políticos / FOTO: Captura de pantalla
Excarcelaciones en Venezuela

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Preso político se reencuentra con su familia tras ser excarcelado del centro penitenciario Rodeo 1 - Foto de referencia: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

“No sabemos las condiciones exactas”: Alfredo Romero sobre la excarcelación de presos políticos

Abelardo de la Espriella - EFE
Gobierno de Colombia

Granadas y ataques con drones: así han sido las primeras operaciones de Abelardo de la Espriella contra criminales

Más de Actualidad

Ver más
Organismos de socorro y la comunidad adelantan trabajos de rescate en Cali, tras terremoto - Foto de referencia: EFE
Terremoto en Colombia

“Estamos ayudando a buscar alrededor de 30 personas atrapadas”: integrante de la Defensa Civil en Cali

Daniel Ortega - Foto: EFE
Régimen de Daniel Ortega

Daniel Ortega continúa desafiando las presiones internacionales; pretende reforma que afecta la democracia

Imágenes de Cali tras terremoto- EFE
España

España confirma la muerte de su primer ciudadano en el terremoto de Colombia: 12 españoles continúan desaparecidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Hugo Rodallega, figura de la décima estrella de Santa Fe - Foto: AFP
Terremoto en Colombia

Conmebol confirmó fecha y horarios de los partidos entre Santa Fe y River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Organismos de socorro y la comunidad adelantan trabajos de rescate en Cali, tras terremoto - Foto de referencia: EFE
Terremoto en Colombia

“Estamos ayudando a buscar alrededor de 30 personas atrapadas”: integrante de la Defensa Civil en Cali

Daniel Ortega - Foto: EFE
Régimen de Daniel Ortega

Daniel Ortega continúa desafiando las presiones internacionales; pretende reforma que afecta la democracia

Atletas de ciclismo velocidad por equipos Colombia medalla de oro-Foto: EFE
Deportes

Jornada dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Colombia asume el segundo lugar del medallero general tras un fin de semana histórico

Imágenes de Cali tras terremoto- EFE
España

España confirma la muerte de su primer ciudadano en el terremoto de Colombia: 12 españoles continúan desaparecidos

Terremoto Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Familia en La Guaira mantiene la esperanza de encontrar los cuerpos de seis de sus seres queridos tras tragedia por terremotos

Semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra - Foto: EFE
Mundial 2026

El entrenador de Inglaterra respondió a las críticas por su postura defensiva en la semifinal del Mundial ante Argentina: "No me arrepiento"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023