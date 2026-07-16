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Jueves, 16 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

La Catedral de Caracas permanecerá cerrada a los fieles por riesgo estructural: terremotos afectaron torre del campanario y la capilla de San Pedro

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Catedral de Caracas - Foto: X
Catedral de Caracas - Foto: X
Las autoridades eclesiásticas informaron que el culto interno está suspendido temporalmente por seguridad.

La Catedral de Caracas fue cerrada a la feligresía tras recibir 'etiqueta roja' por daños estructurales.

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El recinto religioso sufrió varias afectaciones en su torre, arcos, bóvedas y la capilla de San Pedro debido al doblete sísmico.

Las autoridades eclesiásticas informaron que el culto interno está suspendido temporalmente por seguridad.

La Catedral de Caracas, sede de la Arquidiócesis, está ubicada frente a la Plaza Bolívar de Caracas (Venezuela) y data del siglo XVII.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Tras los devastadores terremotos, más de 25 países y diversos organismos internacionales brindaron asistencia humanitaria a Venezuela.

Al margen de la ayuda, analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

 

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