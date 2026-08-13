Escudo de las Américas Operaciones conjuntas entre Colombia y EE. UU. contra el narcoterrorismo: ¿afecta la soberanía? agosto 13, 2026 Por: Miguel Pedreros El anuncio ha generado reacciones polarizadas en el espectro político colombiano. También le puede interesar Delcy Rodríguez "Intenta conservar el ADN del chavismo": analista Antonio De La Cruz sobre mensaje con elogios de Delcy Rodríguez a Fidel Castro Excarcelaciones en Venezuela Primeras palabras de algunos de los presos políticos venezolanos excarcelados este 14 de agosto en el Rodeo I Excarcelaciones en Venezuela "Le toca recuperar su salud": abogada de Foro Penal sobre la excarcelación de Emirlendris Benítez Excarcelaciones en Venezuela “No sabemos las condiciones exactas”: Alfredo Romero sobre la excarcelación de presos políticos Excarcelaciones en Venezuela “Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones Presos políticos en Venezuela Régimen venezolano confirma 131 excarcelaciones de presos políticos: habla de "medidas alternativas a la privación de la libertad" Compartir en: