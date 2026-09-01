El Instituto Nacional de Transporte Terrestre activará una jornada especial en varios estados de Venezuela del 1 al 8 de septiembre

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) puso en marcha este martes 1 de septiembre una jornada especial de trámites vehiculares que se extenderá hasta el 8 de septiembre en distintos puntos del país.

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Según la institución, la iniciativa busca "acercar los servicios a los conductores y facilitar la realización de gestiones sin necesidad de acudir a las oficinas principales del organismo".

Según la instancia, durante el operativo, "los usuarios podrán realizar trámites como emisión y renovación de licencias, traspasos, registros originales, actualización de placas y experticias vehiculares".

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La jornada contempla puntos de atención en Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Lara, Apure, Guárico, Portuguesa, Nueva Esparta y Bolívar.

Entre los lugares previstos se encuentran:

Distrito Capital: Caracas, en la avenida Principal Turmerito, vía Las Mayas, este 1 de septiembre.

Aragua: Maracay, en el Urbanismo Guasimal y la Estación Central Antonio José de Sucre, los días 1 y 2 de septiembre.

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Carabobo: Miranda, en la Plaza Bolívar, el 1 de septiembre; y Mariara, en el Terminal de Pasajeros, el 8 de septiembre.

Lara: Barquisimeto, en el peaje El Cardenalito, el 3 de septiembre.

Apure: Achaguas, en el Terminal de Pasajeros, el 2 de septiembre.

Guárico: Valle de la Pascua, en la Plaza Bolívar, los días 2 y 4 de septiembre.

Portuguesa: Acarigua, en el barrio Andrés Bello, el 2 de septiembre.

Nueva Esparta: Villa Rosa y Valle del Espíritu Santo, los días 1 y 3 de septiembre.

Bolívar: Tumeremo, específicamente en el sector El Campito, el 4 de septiembre.

El INTT (Instituto Nacional de Transporte Terrestre), hoy controlado por el régimen, es el organismo público de Venezuela encargado de regular, planificar y supervisar el sistema de transporte terrestre, garantizando la seguridad vial y el ordenamiento vehicular en el país.