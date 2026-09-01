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Martes, 01 de septiembre de 2026
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INTT

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre activará una jornada especial en varios estados de Venezuela del 1 al 8 de septiembre

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Operativo del Instituto Nacional de Transporte Terrestre de Venezuela (INTT) - Foto de referencia: X
Operativo del Instituto Nacional de Transporte Terrestre de Venezuela (INTT) - Foto de referencia: X
Según la institución, la iniciativa busca "acercar los servicios a los conductores y facilitar la realización de gestiones sin necesidad de acudir a las oficinas principales del organismo".

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) puso en marcha este martes 1 de septiembre una jornada especial de trámites vehiculares que se extenderá hasta el 8 de septiembre en distintos puntos del país.

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Según la institución, la iniciativa busca "acercar los servicios a los conductores y facilitar la realización de gestiones sin necesidad de acudir a las oficinas principales del organismo".

Según la instancia, durante el operativo, "los usuarios podrán realizar trámites como emisión y renovación de licencias, traspasos, registros originales, actualización de placas y experticias vehiculares".

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La jornada contempla puntos de atención en Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Lara, Apure, Guárico, Portuguesa, Nueva Esparta y Bolívar.

Entre los lugares previstos se encuentran:

  • Distrito Capital: Caracas, en la avenida Principal Turmerito, vía Las Mayas, este 1 de septiembre.
  • Aragua: Maracay, en el Urbanismo Guasimal y la Estación Central Antonio José de Sucre, los días 1 y 2 de septiembre.
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  • Carabobo: Miranda, en la Plaza Bolívar, el 1 de septiembre; y Mariara, en el Terminal de Pasajeros, el 8 de septiembre.
  • Lara: Barquisimeto, en el peaje El Cardenalito, el 3 de septiembre.
  • Apure: Achaguas, en el Terminal de Pasajeros, el 2 de septiembre.
  • Guárico: Valle de la Pascua, en la Plaza Bolívar, los días 2 y 4 de septiembre.
  • Portuguesa: Acarigua, en el barrio Andrés Bello, el 2 de septiembre.
  • Nueva Esparta: Villa Rosa y Valle del Espíritu Santo, los días 1 y 3 de septiembre.
  • Bolívar: Tumeremo, específicamente en el sector El Campito, el 4 de septiembre.

El INTT (Instituto Nacional de Transporte Terrestre), hoy controlado por el régimen, es el organismo público de Venezuela encargado de regular, planificar y supervisar el sistema de transporte terrestre, garantizando la seguridad vial y el ordenamiento vehicular en el país.

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