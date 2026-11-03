Brutal ataque contra un fanático del Zamora FC en Barinas terminó con más de 80 detenidos
Las autoridades venezolanas detuvieron a más de 80 personas en el marco de las investigaciones por el homicidio de Rafael José López, conocido como 'Rafita', un aficionado del Zamora FC.
López perdió la vida tras ser atacado con armas blancas en las inmediaciones de un estadio en Barinas.
De acuerdo con información de medios locales, las detenciones se produjeron cuando varios sospechosos presuntamente intentaban abandonar la zona en autobuses con destino a Barquisimeto, estado Lara.
Según trasciende, López fue emboscado por varios sujetos cuando esperaba para comprar entradas para un encuentro de fútbol.
Durante la agresión recibió heridas con armas blancas en el cuello y el rostro. Como consecuencia, el hecho provocó la suspensión del partido.
Investigaciones preliminares apuntan a que integrantes de la barra del equipo visitante habrían ingresado al recinto pese a las restricciones establecidas por la directiva del Zamora FC, que había prohibido su acceso debido a antecedentes de hechos violentos.
Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) interceptaron las unidades y trasladaron a los involucrados para las respectivas averiguaciones.