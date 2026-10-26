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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Falleció a los 90 años el legendario actor Walter Koenig, conocido por su papel de Pavel Chekov en "Star Trek"

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Foto: AFP
Koenig falleció durante la noche en su casa de North Hollywood, en Los Ángeles, según informó su agente, Zachery McGinnis

El actor estadounidense Walter Koenig, conocido por su papel de Pavel Chekov en la saga de ciencia ficción "Star Trek", falleció el domingo a los 90 años, según información de su representante.

Koenig falleció durante la noche en su casa de North Hollywood, en Los Ángeles, según informó su agente, Zachery McGinnis, en un comunicado el lunes, citando como causa "vejez" sin dar más detalles.

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“Hoy lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez e interpretaciones inolvidables dejaron una huella duradera en generaciones de seguidores de todo el mundo. Falleció anoche por causas naturales en su hogar de North Hollywood, rodeado de su hija y su sobrina”, señaló el comunicado.

“El legado de Walter va mucho más allá de la pantalla. A través de sus innumerables apariciones en convenciones e interacciones con los seguidores, compartió su amabilidad, su ingenio y su aprecio con todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo. Él comprendía lo que Star Trek significaba para la gente y acogió a la comunidad que surgió en torno a la saga”, añadió.

Koenig era conocido por interpretar al joven navegante ruso Pavel Chekov en la serie original de "Star Trek", así como en siete largometrajes de "Star Trek".

En los inicios de su carrera, también hizo parte de series como Hospital General, La hora de Alfred Hitchcock y Yo, espía.

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