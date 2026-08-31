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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Narcotráfico

Con la participación de 30 países y 17 agencias, la Fuerza Aérea Colombiana lidera la Operación “Zeus Arcano III” e incauta más de 4,6 toneladas de cocaína

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto tomada de la red social X de Abelardo de la Espriella
Foto tomada de la red social X de Abelardo de la Espriella
La ofensiva multinacional contó con la participación de 30 países y 17 agencias internacionales en operativos aéreos, marítimos y terrestres.

En el marco de la estrategia de lucha contra el crimen organizado transnacional, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) lideró la Operación Multinacional ZEUS ARCANO III, una ofensiva combinada que dejó como resultado la incautación de 4.687 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 22 kilogramos de tetrahidrocannabinol (THC).

El dispositivo militar, ejecutado entre 11 y el 30 de agosto, articuló las capacidades operativas de 30 naciones y 17 agencias de inteligencia y seguridad para interceptar rutas del narcotráfico en distintos puntos estratégicos del continente.

Las autoridades navales y aéreas entregaron el consolidado de las acciones realizadas durante los 19 días de maniobras conjuntas, se logró la detención de ocho personas vinculadas a redes de tráfico de estupefacientes y la incautación de dos lanchas rápidas empleadas para el transporte marítimo de la droga.

El valor total de los cargamentos y bienes decomisados y retirados del mercado ilícito supera los 156 millones de dólares, debilitando la estructura financiera de las organizaciones criminales.

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En el control del espacio aéreo y terrestre, las tripulaciones ejecutaron 92 misiones aéreas y se inspeccionaron 102 pistas de aterrizaje y mapearon zonas de cultivos ilícitos, además de identificar aeronaves y embarcaciones sospechosas.


El desarrollo de la tercera fase de “ZEUS ARCANO III” reafirma el rol de las Fuerzas Militares de Colombia en la coordinación de misiones multinacionales para el bloqueo de corredores de movilidad aéreos, marítimos y terrestres en el Hemisferio Occidental.

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Con esta contundente ofensiva, las autoridades colombianas y sus aliados internacionales refuerzan la vigilancia en las fronteras estratégicas, golpeando los engranajes de financiamiento del narcotráfico y cerrando el paso a las estructuras criminales que operan en la región.

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