"De la Espriella logró reunir todo el sentimiento antipetrista de Colombia": Néstor Humberto Martínez sobre derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial

El exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo en El Informativo de NTN24 que Abelardo de la Espriella "logró reunir todo el sentimiento antipetrista de Colombia".

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Según Martínez, el domingo 21 de junio en las elecciones en las que el opositor al Gobierno Petro aventajó a Iván Cepeda, del oficialismo, se presenció "una lucha ciudadana intensa que le dio la victoria a De la Espriella".

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El exfuncionario colombiano adelantó que "Abelardo tendrá una oposición muy fuerte en el senado" debido a la división ideológica que se presenció el domingo en el balotaje.

"Más vale prepararnos para un estallido social que para una dictadura (…) desde el pacto histórico buscarán judicializar el proceso político", señaló Martínez, quien prevé que Petro "buscará iniciar una actuación de nulidad ante el Consejo de Estado".

Asimismo, Martínez se refirió a la violencia política y al polémico "voto fusil". "Los grupos armados se jugaron todo por la candidatura de Iván Cepeda", aseguró.

Según el exfiscal, "en el Urabá antioqueño fueron citadas personas por grupos guerrilleros para votar por Cepeda", quien quedó segundo en las elecciones tanto de la primera como de la segunda vuelta.

Para Martínez "es necesario que la comunidad internacional condene la influencia de grupos armados en las elecciones".