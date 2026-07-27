El increíble gol maradoniano que se perdió un jugador en la Liga BetPlay: "Iba a ser el Puskás y terminó en fútbol colombiano puro"

El pasado fin de semana arrancó una nueva edición de la liga colombiana tras una pausa de más de un mes por el Mundial 2016 que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

El comienzo de la liga BetPlay dejó goles y atajadas destacadas, pero también jugadas que increíblemente no terminaron en gol.

Una en particular llamó la atención de los aficionados, cuando un atacante quiso hacer un gol maradoniano y al momento de definir terminó errando un tanto que se hubiera llevado todos los aplausos, incluso mundialmente.

La insólita jugada se dio en el partido de la primera fecha de la liga colombiana entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla en la ciudad de Ibagué.

Cuando el equipo tolimense mantenía el control del juego y la ventaja de 2 a 0 sobre su rival, el atacante Jorge Cabezas Hurtado arrancó desde su propio terreno y emprendió una larga trayectoria hacia el arco rival.

En el camino, Hurtado superó a tres rivales desde más atrás de la mitad de la cancha, hasta llegar al arco rival. Incluso, logró superar al portero rival, pero a la hora de definir no pudo concretar de la mejor manera y terminó errando un tanto que habría sido histórico.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Incluso, algunos aficionados manifestaron que habría podido ser el tanto que se llevaría el premio Puskás, al mejor gol del año que entrega la FIFA.

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“Iba a ser el Puskás y terminó en fútbol colombiano puro y duro"; “Arrancó como Messi terminó como Cabezas Hurtado”; “Cómo tiene la capacidad de hacer semejante jugada y luego salir con semejante burrada”; “Eso refleja el presente y futuro de los delanteros de la selección”, fueron algunos comentarios de los usuarios en redes.