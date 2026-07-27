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Lunes, 27 de julio de 2026
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Crisis económica

Así cerró el dólar y el euro a tasa BCV en Venezuela este lunes 27 de julio

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Billetes de dólares y euros - Fotos de referencia: pexels
Billetes de dólares y euros - Fotos de referencia: pexels
Expertos en materia económica detallan que la inflación en Venezuela se aceleró al 13,8% en junio.

El bolívar (moneda venezolana) se deprecia de forma sostenida frente a dos de las divisas más influyentes del mundo.

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Para este 27 de julio de 2026 cerró en 742,81 bolívares por dólar y 844,75 bolívares por euro a tasa BCV.

Al inicio de la jornada, las tasas abrieron ligeramente más bajas, situándose en 742,22 bolívares para la divisa de EE. UU. y en 844,21 bolívares para la moneda europea.

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Expertos en materia económica detallan que la inflación en Venezuela se aceleró al 13,8% en junio, revirtiendo la tendencia de desaceleración que traía desde meses anteriores.

Este repunte, que duplicó la cifra de mayo (6,3%), coincidió con el mes en el que el país enfrentó los devastadores terremotos del 24 de junio.

Actualmente, la inflación acumulada en el primer semestre se ubica en 129,8% y la tasa interanual supera el 544%.

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La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

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