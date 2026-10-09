IDEAM declara oficialmente el fenómeno de El Niño en Colombia: podría mantener una intensidad de fuerte a muy fuerte y llegaría a extenderse

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), por medio de un comunicado, aseguró que ya se cumplen las condiciones técnicas para declarar oficialmente el fenómeno de El Niño en Colombia. Esta fue la conclusión a la que llegó la entidad tras el seguimiento permanente que viene realizando a la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico y a la evolución de las variables atmosféricas asociadas.

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"La confirmación responde al comportamiento sostenido de las condiciones cálidas del océano Pacífico, que, de acuerdo con la última medición, rompió récords, alcanzando una anomalía en la temperatura superficial del océano de +3,49 °C", señaló la entidad en el comunicado.

El IDEAM explicó que durante el seguimiento se cumplieron cinco trimestres móviles consecutivos, lo que, ahorrándonos las partes técnicas, constituye una de las condiciones contempladas dentro de los criterios técnicos que se emplean para confirmar la presencia del fenómeno de El Niño.

Asimismo, la entidad indicó que este fenómeno de El Niño podría mantener una intensidad de fuerte a muy fuerte, al menos hasta marzo de 2027.

Del mismo modo, el IDEAM aseguró que se podría esperar que el fenómeno de El Niño se extienda hasta finales del primer semestre del próximo año. Sin embargo, la entidad advirtió que la presencia de este fenómeno no elimina las lluvias que se vienen presentando en el país, pues los meses de octubre y noviembre corresponden al desarrollo regular de la segunda temporada de más lluvias.

Adicionalmente, el instituto señaló que esta temporada, "por la influencia del fenómeno, tendrá menos precipitaciones de los valores esperados. Las regiones principalmente afectadas por esta temporada de lluvias serán la Andina, Pacífica y Caribe". Diciembre, por su parte, será el mes con el menor déficit de lluvias.

Andrés Eduardo Herkrath, director del IDEAM, aseguró que este escenario exige una preparación integral para enfrentar simultáneamente los efectos de la sequía, la escasez de agua, los incendios forestales y los riesgos de crecientes súbitas e inundaciones.

A los ojos de Herkrath, "prepararse solo para la sequía e ignorar escenarios donde se presenten inundaciones, deslizamientos y desbordamientos sería un error". De hecho, advirtió que desde marzo el IDEAM venía alertando sobre la posibilidad de que se presentaran estos escenarios.

Por esta razón, David Tamayo Roldán, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aseguró que es importante actuar desde ahora. "Nuestra prioridad es proteger el abastecimiento de agua, reducir el riesgo de incendios forestales, proteger los medios de vida y mantener la continuidad de los servicios esenciales".

Roldán también confirmó que desde la UNGRD están liderando la construcción de la Hoja de Ruta de Acción Nacional y, además, están haciendo seguimiento a los compromisos de los sectores.