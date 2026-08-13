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Jueves, 13 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

James Rodríguez reiteró su apoyo a los colombianos tras el devastador terremoto: “seré el primero en entregar apoyos importantes para levantar a los damnificados”

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez anunció ayudas para Colombia - EFE y redes
James Rodríguez anunció ayudas para Colombia - EFE y redes
James resaltó la esperanza de los colombianos y aseguró que nada puede detenerlos: “No tengo duda de que lo lograremos, porque somos colombianos, somos resilientes, somos berracos”.

Este jueves, 13 de agosto de 2026, llegó el segundo pronunciamiento de James Rodríguez tras el devastador terremoto en Colombia. Antes, el capitán de la Selección había publicado un mensaje en redes sociales.

James hizo un anuncio importante en el que dejó un enlace, un número y un código QR para que las personas donen por medio de su fundación Colombia Somos Todos.

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El futbolista, además, dejó un extenso mensaje de solidaridad con las víctimas. Afirmó que la situación requiere de acciones concretas y deseó que todo pueda mejorar en el país.

Han pasado algunos días desde la catástrofe que afrontamos en nuestro país. Quiero, antes que nada, enviar un mensaje de solidaridad y valor a todos aquellos que hoy, en medio del dolor, siguen batallando sin pausa en esta lucha por la vida”, aseguró.

Del mismo modo, afirmó que, para él, el único camino es no desistir y dio las gracias a todas las personas que han ayudado en medio de la crisis.

“Para mí, el único camino es nunca desistir. A los organismos de socorro, a los voluntarios y a todos los que están ayudando, de una u otra manera, en este difícil momento, quiero darles las gracias. De esta tragedia solo nos queda levantarnos, y ustedes son el verdadero motor para salir adelante”, afirmó.

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El 10 de la Selección también reiteró que vendrán momentos difíciles y que allí es donde enfoca su mensaje.

Se vienen retos inmensos, tanto durante la emergencia como después de ella. Ahí es donde quiero enfocar mi mensaje: debemos levantarnos, pero eso va más allá de las palabras. La etapa de reconstrucción requiere de la manera más organizada y eficiente para volver a ser los mismos”, enfatizó.

Seguido a esto, James resaltó la esperanza de los colombianos y aseguró que nada puede detenerlos.

No tengo duda de que lo lograremos, porque somos colombianos, somos resilientes, somos berracos. Nada nos va a detener, y por eso, desde mi Fundación Colombia Somos Todos, seré el primero en entregar apoyos importantes para levantar a los damnificados”, dijo el jugador en tono alentador.

En dicha comunicación, el jugador hizo énfasis en que quiere centrar sus esfuerzos en la reconstrucción y que esta sea efectiva.

Hemos decidido canalizar los esfuerzos por medio de especialistas en el restablecimiento, condiciones de vida y reconstrucción, como lo es la corporación Presentes. Es de suma importancia que las ayudas tengan el mayor impacto y que la reconstrucción sea efectiva”, aseveró.

Finalmente, cerró su intervención con un llamado a compañeros y excompañeros del fútbol que quieran apoyar su causa para la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto.

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