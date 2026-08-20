Incendio cerca de la Torre de David en importante avenida deja lamentables imágenes de fuego en medio de la noche en Caracas

Un incendio de gran magnitud se registró en la noche de este jueves 20 de agosto en una carpintería que se encuentra en la avenida Andrés Bello de Caracas, ubicada al lado de las instalaciones de la Fundación del Niño Simón y en inmediaciones de la famosa Torre David.

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Las llamas provocaron densas columnas de humo en medio de la noche que dejan lamentables e impresionantes imágenes y alertaron a los vecinos de la zona, los cuales notificaron a las autoridades.

Bomberos de Caracas y funcionarios de Protección Civil se movilizaron hacia el lugar para atender la emergencia y establecer un perímetro preventivo.

Según la información que se publicó al principio, el establecimiento estuvo en libre combustión al tiempo que los equipos de emergencia trabajaban para controlar el fuego. La presencia de madera y otros materiales inflamables propios de una carpintería son lo que habría generado la rápida propagación del fuego.

Por ahora, no se reportan personas heridas ni fallecidas por el incendio, así como tampoco se ha informado de forma oficial acerca de afectaciones a la Fundación del Niño Simón oa otras estructuras de su cercanía.

Luego de controlar la emergencia, los organismos competentes empezarán las indagaciones para saber qué fue lo que originó el incendio. Las causas del siniestro aún no se establecen, por lo que las autoridades no confirman si se trata de una falla eléctrica, un accidente u otra circunstancia.

Lo ocurrido pasa en una zona de alta circulación de Caracas, lo que obligó a fortalecer las medidas preventivas para que se desarrollen las labores de los equipos de emergencia.

Videos difundidos en redes sociales han dejado ver la magnitud de las llamas y la gran densidad de humo que se podía observar desde distintos puntos de la ciudad.

La información acerca del alcance de los daños materiales sigue siendo preliminar. Por el momento, no se ha difundido una evaluación oficial sobre las pérdidas ocasionadas en la carpintería y tampoco sobre posibles daños en inmuebles o vehículos cercanos.