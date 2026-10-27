NTN24
Martes, 27 de octubre de 2026
Martes, 27 de octubre de 2026
Dictadura en Venezuela

"Estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles": Delcy Rodríguez arremete contra María Corina Machado con frase usada por Diosdado Cabello para amenazarla

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Al margen de los "pronunciamientos" de Delcy, la agenda inmediata de María Corina Machado tras su llegada a Venezuela se centra en reorganizar su movimiento político, impulsar una transición democrática y exigir al régimen que fije una fecha para las elecciones presidenciales.

Durante un acto político del chavismo, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, una vez más arremetió contra la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

o

"Yo sé que hay quienes están hambrientos de poder. Yo sé que hay quienes hacen malabarismo, todo tipo de show por el poder", dijo la sucesora del dictador Maduro.

"Nosotros no estamos aquí por el poder. Estamos para servir al pueblo", continuó Rodríguez.

o

Luego citando una supuesta frase del Libertador Simón Bolívar, también pronunciada por Diosdado Cabello, Delcy se refirió a la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado: "No me espanta, estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles".

o

Dichas declaraciones se producen en medio de la tensión política en Venezuela, aunada al reciente retorno al país de María Corina Machado.

Recientemente, a Rodríguez se le vio agitada y molesta, calificando como un "show" el regreso de Machado.

"Yo quiero decir, muchas personas beneficiarias de la ley de amnistía, de este proceso que busca la convivencia pacífica", señaló.

"Han podido entrar por las estructuras, las nuevas estructuras transitorias de aeropuertos, que además han tenido muy buenos comentarios", añadió.

Al margen de los "pronunciamientos" de Delcy, la agenda inmediata de María Corina Machado tras su llegada a Venezuela se centra en reorganizar su movimiento político, impulsar una transición democrática y exigir al régimen que fije una fecha para las elecciones presidenciales.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez

Diosdado Cabello

Régimen

María Corina Machado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Delcy es una dictadora interina y el regreso de María Corina amenaza a su poder": Carlos Giménez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La presencia de María Corina en Venezuela es una presión para tener elecciones presidenciales?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Dónde está Flávio Bolsonaro? Esto es lo que se sabe de su paradero

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

No cesa la persecución en Nicaragua por parte del régimen: aumentan las cifras de presos políticos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contraste: Mientras Machado es rodeada por miles, los dictadores caminan solos ante las cámaras

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial en Brasil / FOTO: EFE
Flávio Bolsonaro

Brasil le cancela los pasaportes a Flávio Bolsonaro y la oposición denuncia una presunta cacería judicial

Regreso de María Corina Machado - Fotos por EFE y AFP
Regreso María Corina Machado

Plataforma Unitaria tras llegada de María Corina: "Nos reuniremos con quien tengamos que reunirnos"

Foto X: @Southcom
Despliegue militar

EE. UU. y Colombia activan ejercicios militares: más de 300 tropas de infantería llegaron al país e iniciarán maniobras conjuntas

El contraste entre el régimen y María Corina Machado-Foto: Archivo
María Corina Machado

Contraste: Mientras Machado es rodeada por miles, los dictadores caminan solos ante las cámaras

María Corina Machado/ Perkins Rocha - Fotos EFE
Regreso María Corina Machado

Perkins Rocha a NTN24: "Sabíamos que María Corina Machado no nos iba a fallar" | Emotivo reencuentro

Más de Actualidad

Ver más
Cilia Flores - Foto EFE
Cilia Flores

Cilia Flores no se resigna a la posible denegación de su solicitud de ser enviada a casa por cárcel

Captura de alias 'Caliche' - Foto: Mindefensa
Clan del Golfo

Contundente golpe al Clan del Golfo: capturan a alias ‘Caliche’ y otros tres presuntos integrantes señalados del asesinato de dos policías en Antioquia

Accidente en La Mariposa, estado Miranda - Foto: X
Miranda

Detienen a sargento de la GNB tras accidente que segó la vida de una mujer en La Mariposa, Miranda

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cilia Flores - Foto EFE
Cilia Flores

Cilia Flores no se resigna a la posible denegación de su solicitud de ser enviada a casa por cárcel

Captura de alias 'Caliche' - Foto: Mindefensa
Clan del Golfo

Contundente golpe al Clan del Golfo: capturan a alias ‘Caliche’ y otros tres presuntos integrantes señalados del asesinato de dos policías en Antioquia

Logo de Apple - Foto: EFE
Apple

Apple incursiona en nuevo producto para el hogar: fecha de lanzamiento y precio

Accidente en La Mariposa, estado Miranda - Foto: X
Miranda

Detienen a sargento de la GNB tras accidente que segó la vida de una mujer en La Mariposa, Miranda

Captura en Colombia de 'El descuartizador' - Foto: X
Captura

Así fue la captura en Colombia de 'El descuartizador', uno de los hombres más buscados en Francia

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"NUNCA HA PERDIDO SU FOCO, LA LIBERTAD DEL PUEBLO VENEZOLANO": María Corina cumple años en medio de su esperado regreso al país

Fotos: AFP
Manifestaciones

"Una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto": presidente entregó balance de movilizaciones del miércoles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023