"Estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles": Delcy Rodríguez arremete contra María Corina Machado con frase usada por Diosdado Cabello para amenazarla

Durante un acto político del chavismo, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, una vez más arremetió contra la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

"Yo sé que hay quienes están hambrientos de poder. Yo sé que hay quienes hacen malabarismo, todo tipo de show por el poder", dijo la sucesora del dictador Maduro.

"Nosotros no estamos aquí por el poder. Estamos para servir al pueblo", continuó Rodríguez.

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Luego citando una supuesta frase del Libertador Simón Bolívar, también pronunciada por Diosdado Cabello, Delcy se refirió a la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado: "No me espanta, estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles".

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Dichas declaraciones se producen en medio de la tensión política en Venezuela, aunada al reciente retorno al país de María Corina Machado.

Recientemente, a Rodríguez se le vio agitada y molesta, calificando como un "show" el regreso de Machado.

"Yo quiero decir, muchas personas beneficiarias de la ley de amnistía, de este proceso que busca la convivencia pacífica", señaló.

"Han podido entrar por las estructuras, las nuevas estructuras transitorias de aeropuertos, que además han tenido muy buenos comentarios", añadió.

Al margen de los "pronunciamientos" de Delcy, la agenda inmediata de María Corina Machado tras su llegada a Venezuela se centra en reorganizar su movimiento político, impulsar una transición democrática y exigir al régimen que fije una fecha para las elecciones presidenciales.