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Jueves, 08 de octubre de 2026
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La Guaira

Accidente en Catia La Mar, La Guaira: motorizado perdió una pierna y un policía fue detenido

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente de tránsito en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela) - Fotos: X
Accidente de tránsito en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela) - Fotos: X
La Inspectoría de Control de la Actuación Policial informó sobre la detención del uniformado señalado por el delito de omisión de socorro.

Un motorizado perdió su pierna derecha luego de chocar contra un camión tipo 350 en un accidente registrado el pasado miércoles en la avenida El Ejército de Catia La Mar, La Guaira (Venezuela).

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El hecho generó preocupación e indignación entre quienes se encontraban en el lugar por la presunta falta de asistencia por parte de un funcionario policial ante la emergencia.

De acuerdo con las denuncias difundidas, mientras el joven permanecía gravemente herido en plena vía pública, varios transeúntes tuvieron que auxiliarlo y colocarle un torniquete para controlar la hemorragia.

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Posteriormente, la Inspectoría de Control de la Actuación Policial informó sobre la detención del uniformado señalado por el delito de omisión de socorro.

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El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía Décima del Ministerio Público, organismo que deberá determinar las responsabilidades penales.

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) recientemente pidió reforzar la educación vial ante el aumento de siniestros en Venezuela.

Puntualmente, la organización planteó la necesidad de establecer una política de educación vial permanente que permita prevenir accidentes y reducir la pérdida de vidas en las carreteras.

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