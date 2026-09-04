Países europeos quieren abrir "centro de retorno" para migrantes por fuera de la Unión Europea: se implementaría en 2027

Cinco países de la Unión Europea buscan un acuerdo con un Estado de fuera del bloque, cuyo nombre no ha trascendido, que acepte albergar un "centro de retorno" para migrantes, dijo este viernes un alto funcionario de Dinamarca.

La idea es que ese centro, que recibiría a migrantes no aceptados en la UE, comience a funcionar el 1 de enero próximo.

"Esperamos tener un entendimiento común con un país socio de fuera de la Unión Europea alrededor de Año Nuevo", dijo el ministro danés de Migraciones, Morten Bodskov.

Dinamarca, Grecia, Austria, Alemania y los Países Bajos apoyaron la iniciativa durante una reunión en Copenhague.

Por el momento no se conoce el país o los países con los que se negocia, aunque en general Uganda y Ruanda son considerados opciones posibles.

Al llegar a la reunión, el ministro griego de Migración y Asilo, Thanos Plevris, dijo que el objetivo era tener "el centro de retorno operativo en un país fuera de la Unión Europea para 2027".

Poco antes, Dinamarca había anunciado que estaba lista para enviar a solicitantes de asilo rechazados a dichos centros a finales de 2027, y no al inicio.

"No aceptamos que los extranjeros que permanecen ilegalmente en Dinamarca se vean recompensados por las dificultades que tenemos para devolverlos", señaló Bodskov en un comunicado.

En junio, el Parlamento Europeo aprobó normas de migración más estrictas que otorgan a las autoridades poderes de detención mucho más amplios y permiten la creación de "centros de retorno".

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La idea del reenvío de migrantes a terceros países ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos.

El Reino Unido abandonó un plan para enviar a migrantes indocumentados a Ruanda, y las instalaciones administradas por Italia para atender a los migrantes en Albania han enfrentado problemas legales.