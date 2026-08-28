NTN24
Viernes, 28 de agosto de 2026
Viernes, 28 de agosto de 2026
Inteligencia Artificial

Bill Gates advierte que la IA superará la cognición humana e iniciará una “época turbulenta”

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Bill Gates cofundador de Microsoft-Foto: EFE
Bill Gates cofundador de Microsoft-Foto: EFE
Gates reclama a gobiernos y líderes a poner el impacto laboral y la regulación de la tecnología en lo más alto de la agenda global.

El cofundador de Microsoft y filántropo, Bill Gates, publicó un extenso ensayo de casi 6.000 palabras en su blog personal acompañado por apariciones en medios de comunicación y redes sociales en el que advirtió que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial transformará radicalmente el orden social y económico del planeta.

En su texto, el magnate sostuvo que los propios desarrolladores del sector tecnológico han invitado a comunicar con claridad el alcance real de las transformaciones que se aproximan en los próximos años.

“La capacidad de la inteligencia artificial para reemplazar y superar la cognición humana marcará el inicio de una de las épocas más turbulentas de la historia. Muchos empleos desaparecerán: primero los trabajos de oficina, seguidos por los trabajos manuales”, aseveró Gates.

Gates calificó a la tecnología como un arma de doble filo, definiéndola simultáneamente como “la herramienta más poderosa para promover la equidad y la mayor amenaza para la misma que los seres humanos hayan inventado”.

o

Según Gates la automatización afectará de forma progresiva a roles administrativos y de oficina antes de desplazar tareas físicas y manuales, y dice que si es administrada de manera correcta, la IA podría acelerar el avance en energía limpia, innovación científica y mejoras en la educación global.

Frente al panorama de automatización masiva, Gates enfatizó que el balance final del impacto de la tecnología dependerá de la capacidad institucional para regular la transición antes de que los desequilibrios se profundicen.

o

“He publicado un memorando que desafía al mundo a colocar este tema en lo más alto de la agenda. Si gestionamos bien la transición, los beneficios superarán ampliamente los aspectos negativos y el mundo será un lugar más equitativo”, concluyó.

Temas relacionados:

Inteligencia Artificial

Bill Gates

regulaciones

Tecnología

Ciencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Una perseguida por Chávez y la otra por Maduro: los indignantes casos de dos juezas víctimas de un mismo régimen opresor

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué mecanismos usará Colombia para combatir a grupos criminales al contar con el apoyo de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así se tiñó de rojo el cielo en América con el impresionante eclipse lunar: el último del año

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

Primera academia espacial / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

EEUU tendrá su primera Academia Espacial para formar, entre otros, militares en el ámbito aeroespacial

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal - Foto: captura video
Ceuta

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Foto de referencia (Canva)
Fraude

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

USS Gridley | Foto: AFP
Estados Unidos

‘USS Gridley': el poderoso buque con el que Estados Unidos pretende intensificar la lucha contra el narcotráfico en Ecuador

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Eclipse total de Sol | Foto: NASA/Aubrey Gemignani
Eclipse de Sol

Llegó la hora: estas son las principales ciudades donde se podrá ver el eclipse total de Sol este miércoles

Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center / Chris Smith
Nasa

Fracasó ambiciosa misión de la NASA para rescatar un telescopio espacial: la agencia perdió 30 millones de dólares

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Así han sido los milagrosos rescates a víctimas del terremoto en Colombia y los que están en curso

Actor estadounidense Vincent Pastore-Foto: EFE
Cine

Muere a los 80 años el actor Vincent Pastore, recordado por su papel de “Big Pussy” en la mítica serie “Los Soprano”

La cantante Karol G the American Music Awards-Foto: EFE
Karol G

Niña hizo pasar momento incómodo a Karol G en pleno concierto al confesarle ante miles de personas que su canción favorita es de Shakira

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Así fue la llegada del avión presidencial de Abelardo de la Espriella al Chocó: se conocen imágenes de su recorrido por Colombia tras el terremoto

Jhon Jader Durán, jugador colombiano - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Jhon Durán marcó su primer gol en Portugal en el debut liguero del Benfica

Una mujer observa a oscuras su teléfono en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Corpoelec

Corpoelec envía mensaje de texto confirmando racionamientos eléctricos de 6 horas en el interior de Venezuela

Cruz Roja Colombiana - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Así es como se puede ayudar dentro y fuera de Colombia a las víctimas del fuerte terremoto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023