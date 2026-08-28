Bill Gates advierte que la IA superará la cognición humana e iniciará una “época turbulenta”

El cofundador de Microsoft y filántropo, Bill Gates, publicó un extenso ensayo de casi 6.000 palabras en su blog personal acompañado por apariciones en medios de comunicación y redes sociales en el que advirtió que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial transformará radicalmente el orden social y económico del planeta.

En su texto, el magnate sostuvo que los propios desarrolladores del sector tecnológico han invitado a comunicar con claridad el alcance real de las transformaciones que se aproximan en los próximos años.

“La capacidad de la inteligencia artificial para reemplazar y superar la cognición humana marcará el inicio de una de las épocas más turbulentas de la historia. Muchos empleos desaparecerán: primero los trabajos de oficina, seguidos por los trabajos manuales”, aseveró Gates.

Gates calificó a la tecnología como un arma de doble filo, definiéndola simultáneamente como “la herramienta más poderosa para promover la equidad y la mayor amenaza para la misma que los seres humanos hayan inventado”.

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Según Gates la automatización afectará de forma progresiva a roles administrativos y de oficina antes de desplazar tareas físicas y manuales, y dice que si es administrada de manera correcta, la IA podría acelerar el avance en energía limpia, innovación científica y mejoras en la educación global.

Frente al panorama de automatización masiva, Gates enfatizó que el balance final del impacto de la tecnología dependerá de la capacidad institucional para regular la transición antes de que los desequilibrios se profundicen.

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“He publicado un memorando que desafía al mundo a colocar este tema en lo más alto de la agenda. Si gestionamos bien la transición, los beneficios superarán ampliamente los aspectos negativos y el mundo será un lugar más equitativo”, concluyó.