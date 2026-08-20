La selección Colombia hace oficial los rivales y fechas de los tres partidos amistosos que disputará tras participar en el Mundial 2026

La selección de fútbol de Colombia anunció este jueves que disputará tres partidos amistosos después de su participación en el Mundial 2026, semanas atrás.

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que se enfrentará a México, Paraguay y Perú en la ventana internacional de septiembre y octubre en Estados Unidos.

Estos serán los primeros encuentros de los cafeteros tras ser eliminados en penales por Suiza en octavos de final del Mundial de 2026.

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La tricolor se medirá con México el 26 de septiembre en Baltimore. El Tri cayó en octavos ante Inglaterra en la Copa del Mundo que coorganizó con Estados Unidos y Canadá.

Luego, en octubre, Colombia chocará el día 2 en Nueva Jersey contra Paraguay. La Albirroja fue eliminada por Francia en la ronda de los 16 mejores de Norteamérica 2026.

Los colombianos cerrarán su gira estadounidense ante Perú el 6 en Miami, según un comunicado de la federación nacional.

Cabe resaltar que los incas no participaron en la pasada cita mundialista.

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Los amistosos serán también los primeros partidos desde que el entrenador argentino Néstor Lorenzo renovó su contrato como DT de Colombia, que culminaba al término del pasado Mundial.