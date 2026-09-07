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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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PDVSA

"Se prevé 25 años, pero está la posibilidad de renovación las veces que sea necesario": presidente de Pdvsa sobre acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de una estación de gasolina, en Caracas (Venezuela) - EFE
Fotografía de una estación de gasolina, en Caracas (Venezuela) - EFE
El funcionario del régimen sostuvo que algunos fondos son recibidos en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero aseguró que Pdvsa conserva la administración de sus recursos.

Según el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, los nuevos contratos suscritos por la estatal venezolana con Estados Unidos tendrán vigencia inicial de 25 años y podrán renovarse.

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Así lo dijo el funcionario del régimen venezolano durante una entrevista con el Circuito Onda de Unión Radio.

“El contrato está firmado por 25 años, pero legalmente, de mutuo acuerdo, puede haber renovaciones similares hasta llevarlo al tiempo que corresponda. Es decir, se prevé 25 años, pero está la posibilidad de renovación las veces que sea necesario”, mencionó el colaborador del régimen venezolano.

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Asimismo, indicó que algunos fondos son recibidos en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero aseguró que PDVSA conserva la administración de sus recursos.

El histórico acuerdo petrolero binacional anunciado entre Trump y Rodríguez contempla una profunda reforma en la cooperación energética mutua con una vigencia de 25 años.

En ese orden de ideas, Estados Unidos asume el control mayoritario de 17 yacimientos petroleros estratégicos en Venezuela.

Esto equivale a 65.000 millones de barriles de crudo, lo que representa cerca de una quinta parte del total de las reservas de Venezuela.

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De acuerdo con Trump, el crudo se venderá a precios de mercado y se supervisarán los fondos para beneficiar a ambos países.

Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".

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