Estrella de la serie ‘The Pitt’ es elegido el hombre más sexy por la revista People

El actor Noah Wyle, conocido por interpretar al doctor Michael “Robby” Robinavitch en la serie The Pitt, fue elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo del año 2026.

Wyle, de 55 años, recibió la noticia con sorpresa. En una entrevista con la publicación, contó que al principio pensó que se trataba de una broma y que nunca imaginó tener una distinción de ese tipo.

Su esposa, Sara Wells, fue clave para que aceptara el reconocimiento. Según detalló el actor, ella pensó que el título igualmente destacaba sus cualidades personales y su papel como padre y esposo.

“Ella cree que soy un buen tipo y que la persona que soy, el padre y el esposo que soy, merece ser destacada”, dijo Wyle a People.

El reconocimiento aparece en un momento importante para su trayectoria profesional. Su interpretación del doctor Robby en The Pitt, el drama médico de HBO, le dio nueva popularidad y le hizo ganar el premio Emmy a mejor actor en una serie dramática en 2025 y 2026.

Previo a ese éxito, Wyle llegó a la fama internacional por su papel de John Carter en ER, conocida en español como Urgencias. En esa producción interpretó a un médico en varias temporadas, entre 1994 y 2009.

A lo largo de su carrera, el actor también participó en producciones como Falling Skies, The Librarians y Leverage: Redemption.

La elección de People se desarrolla desde 1985, es anual, y se ha convertido en una de las distinciones más comentadas de la cultura popular norteamericana. En 2025, el título fue para el actor Jonathan Bailey, conocido por su participación en Bridgerton y Wicked.

Afuera del set, Wyle está casado con Sara Wells desde 2014 y es padre de tres hijos. El actor también realizó actividades filantrópicas por medio de una fundación enfocada en apoyar a comunidades vulnerables.

Con este reconocimiento, Wyle obtiene un nuevo momento destacado en una carrera que ha pasado de los dramas médicos de los años noventa a ser nuevamente protagonista de una de las series más comentadas de la televisión actualmente.