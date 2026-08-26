"Deportar salva vidas": Gobierno de Estados Unidos tras compartir perfiles de personas que fueron recientemente deportadas

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles, 26 de agosto, una nueva serie de deportaciones de extranjeros que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pertenecían a pandillas y tenían antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio, agresión sexual, secuestro y robo.

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La información fue divulgada por el DHS tras las operaciones adelantadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La agencia presentó los casos como parte de la ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump contra extranjeros que, de acuerdo con las autoridades, representan una amenaza para la seguridad pública.

Uno de los casos mencionados por el DHS corresponde a Jonathan Moreno Hernandez, ciudadano mexicano señalado como integrante de la pandilla South Sider. La autoridad indicó que fue deportado el 23 de agosto y que tenía condenas en California por homicidio involuntario, intento de homicidio y agresión a un preso. El DHS también aseguró que había sido deportado previamente en 2004, 2007 y 2023 y que, posteriormente, volvió a ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Asimismo, en el listado se incluye a Harvey Elias Liberato, ciudadano filipino señalado como integrante de Asian Boys, quien fue deportado el 18 de agosto. Según el DHS, tenía condenas por homicidio involuntario, agresión agravada con arma de fuego y posesión de sustancias controladas.

Entre los deportados también aparece Joshua Castillo-Almeida, ciudadano colombiano e integrante, según el DHS, de la pandilla 18th Street. La autoridad estadounidense señaló que fue deportado el 21 de agosto y que tenía cuatro condenas por robo en Maryland, Delaware y Connecticut.

Cabe resaltar que el anuncio ocurre mientras la administración Trump mantiene una política migratoria centrada en aumentar las operaciones de control migratorio, detención y deportación. El DHS ha presentado durante 2026 distintos balances y casos de extranjeros con antecedentes penales detenidos o expulsados del país.

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Este anuncio se suma a un escenario de mayor presión migratoria en Estados Unidos, con controles más estrictos tanto sobre quienes buscan ingresar al país como sobre los extranjeros que ya se encuentran en territorio estadounidense y están sujetos a procesos de deportación.

Finalmente, con el caso divulgado este miércoles, el DHS pone el énfasis en extranjeros que, según los registros de la agencia, tenían antecedentes criminales y vínculos con organizaciones consideradas pandillas. La información sobre las condenas y afiliaciones corresponde a los señalamientos oficiales de las autoridades estadounidenses.