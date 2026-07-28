"Me parece una bajeza y un acto de violencia de su parte, no me arrepiento de nada": Angie Rodríguez tras ser declarada insubsistente por Gustavo Petro luego de denunciar irregularidades en su Gobierno

El presidente Gustavo Petro se pronunció en la mañana de este lunes para pedirle al Ministerio de Hacienda que declare insubsistente a la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, luego de que ella denunciara en una entrevista con RCN presuntas irregularidades en el gobierno saliente.

El mandatario, por medio de su cuenta de X, reveló un documento en el que se evidencia su condición clínica como “paciente psiquiátrica”. Del mismo modo, la calificó de manipuladora, al afirmar que “ve la función pública en beneficio propio” y que “lamenta haberla conocido”.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Canal 1, Rodríguez se pronunció sobre las afirmaciones del presidente e indicó que la salud mental es un derecho fundamental y no es un tema para la burla.

“Señor presidente de la República, la salud mental es un derecho fundamental y no es un motivo para la exclusión, para la discriminación y mucho menos para la burla”, expresó.

Asimismo, la directora del Fondo Adaptación explicó que atraviesa un tratamiento por ansiedad y depresión, pero que eso no afecta sus capacidades para ejercer sus funciones.

“He tenido que enfrentar una situación de ansiedad y depresión. La ansiedad es un miedo intenso que un ser humano enfrenta frente a una situación particular y la depresión es la profunda tristeza que acarrean ciertos hechos de la vida. Eso no me hace una profesional con debilidad intelectual ni significa que tenga disminuidas mis capacidades gerenciales o profesionales. Al contrario”, aseveró.

Del mismo modo, Angie indicó que lo que intentó el presidente de la República fue “desacreditarla y hacerla pasar como loca”.

“Si yo estuviera loca, ¿cómo hice una maestría que estoy terminando y tuve uno de los mejores promedios? Estoy haciendo un doctorado en Estudios Políticos y tengo una calificación de 4,6. Los hechos demuestran otra cosa. Lo que han intentado es desacreditarme y dañar mi reputación”, agregó.

Finalmente, la funcionaria indicó que las palabras de Petro son un acto de “violencia” y que no se arrepiente de las denuncias que realizó en contra de Juliana Guerrero y otros funcionarios del Gobierno.

“Me parece una bajeza y un acto violento de su parte, señor presidente. Usted no tiene ningún derecho de venir aquí a estigmatizarme públicamente y mucho menos a revelar información reservada que goza de protección legal. Es documentación sensible”, indicó.

Además, agregó: “Yo no tengo la culpa de haber levantado la mano para decir: primero cumplo la Constitución y la ley. No entiendo por qué usted está tan afanado conmigo por las denuncias que también he hecho contra la señora Juliana Guerrero y otras personas del mismo Gobierno, pero no me arrepiento de nada”.