Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela, anunció este jueves su próximo regreso al país sudamericano coincidiendo con la peregrinación de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, tras más de dos años de exilio en España.

"Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar? Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes", escribió González en su cuenta de la red social X.

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El anuncio se produjo en el contexto de la celebración del Día de Acción de Gracias, fecha que el mandatario legítimo utilizó para expresar su gratitud.

"Yo, en particular, tengo mucho que agradecer a los venezolanos, a España y a mi familia", manifestó el diplomático de profesión.

En su mensaje, el líder opositor destacó el apoyo recibido durante su ausencia del país. "Durante este tiempo lejos de Venezuela, sus mensajes, sus oraciones, su compañía y, sobre todo, su cariño me han hecho sentir cerca de casa", expresó.

En su regreso, González Urrutia se sumará junto a Machado a una peregrinación convocada por la Iglesia católica para el 5 de diciembre en Guanare, estado Portuguesa, a 500 kilómetros de Caracas.

La Virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela desde 1952, y su festividad se celebra el 11 de septiembre, aunque las peregrinaciones en su honor se realizan en diversas fechas a lo largo del año. El santuario principal se encuentra en el estado Portuguesa, en el centro-occidente del país.

El anuncio generó reacciones inmediatas en redes sociales: "Buen regreso, presidente. Su país y su familia lo esperan", dijo un internauta.

González no dio detalles sobre la logística del viaje, sin embargo, el reciente regreso de la Nobel de Paz María Corina Machado es un precedente poderoso para el regreso de González Urrutia y otros líderes democráticos.

En un evento con estudiantes universitarios el miércoles, Machado había adelantado el regreso a Venezuela de González Urrutia a quien calificó como "un hombre noble y valiente que recibió el mandato" del pueblo.