Deslaves provocados por fuertes lluvias dejan varias viviendas en Antímano, Caracas, al borde del colapso

Las fuertes lluvias en Venezuela continúan causando estragos. Los deslaves, producto de las precipitaciones, han dejado varias viviendas en Antímano, Caracas, al borde del colapso.

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En un video que circula en redes sociales se ve cómo una creciente corriente mueve una casa del sector popular.

Hasta el momento, familias enteras permanecen bajo el riesgo de perder sus casas y, peor aún, sus vidas.

Mientras el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez habla de “atención” y “despliegues”, la realidad en las comunidades es otra.

En días anteriores, las fuertes inundaciones en el país suramericano ya dejaron víctimas fatales, varios heridos, desaparecidos y al menos 150 viviendas afectadas.

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Recientemente, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió un reporte de monitoreo de ondas tropicales.

La instancia remarcó el desplazamiento de las ondas 40, 41 y 42 sobre Venezuela y el océano Atlántico.