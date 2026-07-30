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Jueves, 30 de julio de 2026
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Vozinha

Revelan la situación que está retrasando la llegada del arquero Vozinha de Cabo Verde a Chile para ser presentado con Colo Colo

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde - Foto: EFE
Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde - Foto: EFE
El club tenía programado presentar al guardameta de la selección africana este viernes en la capital chilena.

Continúa la incertidumbre por la llegada del arquero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, a Chile para ser oficializado como nuevo fichaje del club Colo Colo chileno.

Vozinha, arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026, retrasó su viaje a Chile por "situaciones personales", dijo el jueves el director deportivo del club.

El viernes pasado, el presidente del Cacique, Aníbal Mosa, había anunciado el fichaje del portero de 40 años, y posteriormente dijo que el jugador llegaría al país el jueves por la noche.

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Sin embargo, su retraso provocó los rumores en la prensa local, que puso en duda el fichaje del golero, y mencionó que Vozinha también negocia con el club marroquí RS Berkane.

"Se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales (...) y seguramente ya vamos a tener noticias próximamente respecto del itinerario para el viaje", respondió a la prensa Jaime Pizarro, director deportivo de Colo Colo.

Pizarro afirmó que el retraso también se produjo por los trámites migratorios y que se acogió las peticiones del jugador "para permitirle cumplir con las necesidades que tiene".

El jugador firmaría un acuerdo por seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por un año, según el presidente Mosa.

Aunque el club anunció el fichaje en sus redes sociales, el jugador todavía no ha publicado nada en sus propias cuentas sobre su llegada al equipo chileno.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista, empatando con dos campeones del mundo como España y Uruguay.

En dieciseisavos de final se enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga.

Al guardameta le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. Llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.

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Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha jugó la pasada temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal.

Su rendimiento en la cita mundialista le valió una fama que sobrepasó fronteras, y su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 29 millones.

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