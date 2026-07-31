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Viernes, 31 de julio de 2026
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Bogotá

El presunto conductor del carro azul que intentó subir un puente peatonal en Bogotá publicó un video indignado durante la inmovilización: “Vea al otro ridículo”

julio 31, 2026
Por: David Lozano
Conductor del carro azul terminó indignado tras la inmovilización - Canva y redes sociales
Conductor del carro azul terminó indignado tras la inmovilización - Canva y redes sociales
Asimismo, este hombre aseguró que “no estaba cometiendo ninguna falta” e indicó que “le llevan el carro por una arbitrariedad”.

El famoso Spark azul, que se volvió viral por sus maniobras peligrosas en Bogotá el pasado jueves 30 de julio, fue finalmente inmovilizado. La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, confirmó que, gracias a la denuncia de la ciudadanía y a un operativo conjunto con las autoridades de tránsito de Cajicá, el vehículo fue inmovilizado y su conductor está respondiendo ante la ley.

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La secretaria de Movilidad aseguró que, más allá de que las placas estuvieran tapadas al momento de cometer las imprudencias en Bogotá, se logró dar con el paradero del vehículo que intentó subir un puente peatonal en la capital.

A pesar de que las placas estaban tapadas, con la colaboración de la ciudadanía pudimos identificarlas y eso hoy nos llevó a la inmovilización por parte de las autoridades de tránsito de Cajicá, que trabajaban en conjunto con Bogotá”, indicó.

Del mismo modo, Ortiz aseguró que este hombre acumula más de 35 comparendos y que la deuda asciende a 24 millones de pesos. Asimismo, aseguró que tiene procesos de embargo.

Hoy tiene más de 35 comparendos por 24 millones de pesos. Tiene procesos de embargo, eso lo ha llevado a que hasta el Nequi está embargado. Y está en proceso administrativo de suspensión de la licencia de conducción por reincidencia”, aseguró.

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Como era de esperarse, el hombre, que ya había publicado videos cometiendo estas infracciones, compartió otro en redes sociales en el que graba al agente de tránsito durante el procedimiento de inmovilización. Según él, lo que se estaba haciendo era arbitrario, ya que el vehículo se encontraba estacionado al momento del procedimiento.

“Vea al otro ridículo. Me llevan el carro por una arbitrariedad. El carro estaba estacionado, no estaba cometiendo ninguna falta", expresó en la grabación.

Finalmente, cabe aclarar que el asunto no quedó solo en multas de tránsito. La Secretaría de Movilidad envió copias del caso a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al conductor por presunta falsedad marcaria, al tapar las placas, y por obstrucción a la vía pública debido a las maniobras peligrosas que pusieron en riesgo a peatones y otros conductores.

“Desde la Secretaría también enviamos copia de este caso a la Fiscalía para que tomen acciones por la obstrucción de la vía pública y también por falsedad marcaria”, aseveró.

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