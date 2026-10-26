NTN24
Lunes, 26 de octubre de 2026
Lunes, 26 de octubre de 2026
Regreso María Corina Machado
Programa: La Tarde

Detalles inéditos de lo que se vivió en la caravana de María Corina en Venezuela: “se desbordó de una manera increíble; fue hermoso”

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre la llegada de María Corina Machado al país y contó detalles de lo que se vivió en la Caravana que tras lado a la premio Nobel de Paz rumbo a Caracas. “Te voy a contar infidencias. Ella legó sola a la iglesia y nos encontramos porque solo el partido sabía que llegaba, yo la vi conmovida e impactada y después de la misa, se montó al carro en medio de esa locura colectiva y dijo ‘esto me hacía falta’, luego me pidió que si no había la posibilidad de comernos una cachapita con queso… No nos imaginamos la participación en el regreso de María Corina, se desbordó de una manera increíble; fue hermoso”, complementó Alviárez.

También le puede interesar

María Corina Machado, líder dempcratica de Venezuela - Foto: AFP
Regreso María Corina Machado

Detalles inéditos de lo que se vivió en la caravana de María Corina en Venezuela: “se desbordó de una manera increíble; fue hermoso”

María Corina Machado regresó a Venezuela / FOTO: EFE
Regreso María Corina Machado

Así fue como presos políticos del Rodeo I celebraron el regreso de Machado al país: "La noticia que esperaban"

María Corina Machado | Fotos: EFE
Regreso María Corina Machado

"Lo que sucedió en Venezuela es el comienzo del fin de la narcodictadura": expresidente Pastrana

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy dejaría vacante la Presidencia de Venezuela "una vez que se haya reinstitucionalizado el TSJ", dice Zair Mundaray

Rick Scott - EFE
Rick Scott

"En ocho meses debe haber un gobierno democrático": habla Rick Scott, el senador que facilitó el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Donald Trump y Lula da Silva | Foto: EFE
Donald Trump

"Se vio como otra elección amañada": ¿Trump estaría cuestionando el triunfo de Lula en Brasil?

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Querían destruir a De la Espriella y a Uribe": Melquisedec Torres sobre Pacto de Valledupar que enreda a Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Detalles inéditos de lo que se vivió en la caravana de María Corina en Venezuela: “se desbordó de una manera increíble; fue hermoso”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Delcy dejaría vacante la Presidencia de Venezuela "una vez que se haya reinstitucionalizado el TSJ", dice Zair Mundaray

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

La diáspora en EEUU no pudo celebrar el regreso de María Corina Machado a Venezuela: esta es la razón

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Fotos: AFP
Regreso María Corina Machado

"La gente quiere defenderla de quien le desea el mal": experto sobre regreso de María Corina

María Corina Machado _ Fotos_ AFP
Regreso María Corina Machado

"Vamos a volver a elegir a María Corina, pero esta vez como presidente": María Oropeza

María Corina Machado ya se encuentra en Venezuela - Foto AFP
Regreso María Corina Machado

¿Qué efecto tendría el regreso de María Corina en el voto hispano en las elecciones de EE. UU.?

Flávio Bolsonaro-Foto: AFP
Flávio Bolsonaro

Duros cuestionamientos: campaña de Bolsonaro solicita anular resultados electorales tras victoria de Lula da Silva en Brasil

María Corina Machado - AFP
Regreso María Corina Machado

"Una locura, eran la 1 de la mañana y estaba con ella aplaudiendo": venezolanos ante llegada de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado-Foto: EFE
María Corina Machado

"Yo voy a regresar muy pronto a mi país": María Corina Machado habla de su retorno a Venezuela tras varios intentos en los últimos días

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Exagregado de la DEA advierte que Diosdado Cabello estaría planeando una fuga: "Sería mejor si negocia"

Régimen venezolano

CC1 CC2 Y CC3: los jerarcas del régimen no identificados que están EN LA MIRA DE EE. UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado-Foto: EFE
María Corina Machado

"Yo voy a regresar muy pronto a mi país": María Corina Machado habla de su retorno a Venezuela tras varios intentos en los últimos días

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Exagregado de la DEA advierte que Diosdado Cabello estaría planeando una fuga: "Sería mejor si negocia"

Régimen venezolano

CC1 CC2 Y CC3: los jerarcas del régimen no identificados que están EN LA MIRA DE EE. UU.

Flavio Bolsonaro (AFP)
Bolsonaro

Flávio Bolsonaro le ganó el pulso a Lula en elecciones en Brasil pero la presidencia se definirá en una segunda vuelta

Foto de referencia (Canva)
China

Al menos 16 muertos deja el potente terremoto de magnitud 7,0 que sacudió a la región china de Tíbet

incautan 568 kilos de cocaína y capturan a tres dominicanos-Foto Tomada de X @mindefensa
Lucha contra las drogas

Persecución en alta mar: incautan 568 kilos de cocaína y capturan a tres dominicanos en una operación coordinada entre Colombia, República Dominicana y EE. UU.

Así transcurrieron las manifestaciones en Colombia - Foto: AFP
Manifestaciones

De la Espriella entregó balance de las manifestaciones: “No podemos permitir que cierren vías”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023