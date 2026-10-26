Detalles inéditos de lo que se vivió en la caravana de María Corina en Venezuela: “se desbordó de una manera increíble; fue hermoso”

Henry Alviárez, coordinador nacional de Vente Venezuela, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre la llegada de María Corina Machado al país y contó detalles de lo que se vivió en la Caravana que tras lado a la premio Nobel de Paz rumbo a Caracas. “Te voy a contar infidencias. Ella legó sola a la iglesia y nos encontramos porque solo el partido sabía que llegaba, yo la vi conmovida e impactada y después de la misa, se montó al carro en medio de esa locura colectiva y dijo ‘esto me hacía falta’, luego me pidió que si no había la posibilidad de comernos una cachapita con queso… No nos imaginamos la participación en el regreso de María Corina, se desbordó de una manera increíble; fue hermoso”, complementó Alviárez.