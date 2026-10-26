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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Rick Scott

"En ocho meses debe haber un gobierno democrático": habla Rick Scott, el senador que facilitó el regreso de María Corina Machado a Venezuela

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El senador republicano aseguró que Marco Rubio tiene un plan para avanzar hacia una transición democrática y pronosticó que Venezuela tendrá un nuevo líder elegido democráticamente en los próximos ocho meses.

El senador republicano por Florida, Rick Scott, aseguró que Venezuela podría avanzar hacia una transición democrática tras el regreso de la líder opositora María Corina Machado, quien volvió al país después de permanecer cerca de diez meses fuera de su territorio.

En entrevista con NTN24, el legislador destacó el papel de la administración del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, en el proceso político venezolano.

Esto no habría ocurrido si no hubieran comenzado con el arresto a Maduro”, afirmó Scott al referirse a las acciones de Washington contra el dictador venezolano.

El senador sostuvo que las decisiones de la administración Trump han contribuido a abrir un escenario para impulsar cambios políticos en el país.

Durante la conversación, el republicano confirmó que ha mantenido comunicaciones con Trump y Rubio sobre Venezuela, aunque evitó revelar detalles de sus conversaciones más recientes.

“No voy a hablar sobre conversaciones que haya tenido en mi rol, porque lo que es importante aquí es que estamos en el medio de un proceso hacia la democracia y la libertad”, manifestó.

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Scott también destacó la trayectoria de Machado y aseguró que, aunque hay varias personas a las que agradecer por su regreso, el reconocimiento principal debe ser para la dirigente opositora, debido a su insistencia en volver a Venezuela y continuar su lucha política.

“A la persona a la que deberían admirar es a la persona que nunca dejó de intentar regresar por el pueblo de Venezuela, y esta es María Corina Machado”, señaló el senador, quien la describió como “una amiga” y “una combatiente increíble por el pueblo de Venezuela”.

Rick Scott reveló el plan de Marco Rubio para Venezuela

Uno de los puntos centrales de la entrevista con NTN24 fue la hoja de ruta que, según Scott, está impulsando el secretario de Estado para avanzar hacia una transición política en Venezuela.

“Marco Rubio tiene un plan, estamos implementando este plan para que haya una nueva Corte Suprema, para que haya elecciones y que el pueblo de Venezuela elija su líder”, afirmó el legislador.

Scott explicó que espera que Machado trabaje junto a la administración de Estados Unidos para contribuir a que el proceso avance de manera pacífica y permita establecer las condiciones para unas elecciones libres.

“Creo que lo que ella va a hacer es trabajar muy bien con la administración de Estados Unidos, con el secretario Rubio y con el presidente Trump, para asegurar que haya paz, que esto avance sin contratiempos, que tengamos paz en Venezuela, tengamos una elección y que tengamos un nuevo líder”, agregó.

El senador también se mostró confiado en que el país pueda tener un nuevo mandatario elegido democráticamente en los próximos ocho meses. Sin embargo, durante la entrevista no presentó una fecha electoral oficial ni un calendario definitivo que confirme ese plazo.

La seguridad de María Corina Machado y la liberación de presos políticos

Otro de los asuntos abordados durante la conversación fue la seguridad de Machado tras su regreso al país. Scott aseguró que ha continuado trabajando con la administración Trump para que la dirigente opositora esté protegida, en medio de las preocupaciones expresadas también por el presidente Donald Trump.

“Yo he seguido trabajando con la administración para asegurarnos de que María Machado esté a salvo. Ellos saben la importancia de eso”, declaró el senador.

En ese sentido, Scott insistió en que Machado representa una fuerza para impulsar la democracia y la libertad en Venezuela. También afirmó que espera que su presencia en el país contribuya a acelerar las decisiones relacionadas con los presos políticos.

“Yo creo que los prisioneros políticos van a ser liberados. Creo que Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello van a dejar la opresión y la persecución”, manifestó.

El legislador agregó que espera que se establezca una fecha para las elecciones y que se detenga la persecución contra los opositores. Consultado sobre la posibilidad de que se produzca una liberación masiva antes de finalizar el año, respondió: “Yo espero que así sea. Y es lo que yo espero”.

Durante la entrevista, Scott también cuestionó a Delcy Rodríguez y aseguró que no representa los intereses de los venezolanos. “Todos se dan cuenta de que Delcy Rodríguez es amiga de Maduro. Ella no es amiga del pueblo de Venezuela, no es amiga de los Estados Unidos”, afirmó.

El senador aseguró que Venezuela tendrá un nuevo líder en ocho meses

Al ser consultado sobre las razones que lo llevan a confiar en que Venezuela tendrá un nuevo gobierno elegido democráticamente en ese plazo, Scott reconoció que el proceso requerirá tiempo y trabajo.

“Ahora, va a tomar mucho trabajo llegar hasta allí, pero creo que va a ocurrir”, afirmó, al insistir en que la administración en Estados Unidos continuará trabajando para avanzar hacia una transición.

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El republicano también destacó la importancia de que se garantice la participación de los venezolanos en unas elecciones libres y con supervisión internacional.

Rick Scott también se refirió al futuro de Cuba

En el tramo final de la entrevista con NTN24, el senador republicano se pronunció sobre la situación política y económica de Cuba, al considerar que el régimen atraviesa una crisis que podría impulsar cambios en la isla.

“Bueno, primero el régimen cubano es un régimen fallido. No tienen dinero, no tienen petróleo, no hay electricidad, no hay trabajo, no hay empleo”, aseguró Scott.

El legislador sostuvo que, desde su perspectiva, la población cubana está preparada para un cambio político y afirmó que Estados Unidos desempeñará un papel de apoyo.

“La gente en Cuba está lista para el cambio. Van a forzar el cambio y Estados Unidos va a ser de gran apoyo”, concluyó.

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