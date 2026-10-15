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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Alemania

Detienen a un mexicano que viajaba con 90 serpientes y lagartos vivos en un aeropuerto de Alemania

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Aeropuerto de Colonia, Alemania - Foto de referencia: EFE
Aeropuerto de Colonia, Alemania - Foto de referencia: EFE
El hombre, de 45 años, fue interceptado en el aeropuerto de Colonia y sometido a una prueba de detección de drogas porque parecía "nervioso".

Un mexicano llevaba 90 lagartos y serpientes venenosas ocultas en recipientes y calcetines en su equipaje a su llegada a un aeropuerto en Alemania, anunciaron este jueves las autoridades locales.

El hombre, de 45 años, fue interceptado en septiembre en el aeropuerto de Colonia y sometido a una prueba de detección de drogas porque parecía "nervioso", informó la oficina de aduanas de esta ciudad del oeste del país.

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Los resultados demostraron que el hombre, bombero de profesión, había consumido cocaína.

Los agentes registraron su maleta, pero en lugar de encontrar estupefacientes, descubrieron unas 90 serpientes y lagartos en recipientes de plástico, botellas de champú, crema y calcetines.

"Mis compañeros del aeropuerto están acostumbrados a todo tipo de recuerdos de viaje en las maletas, pero nunca antes habíamos tenido 37 serpientes venenosas y 55 lagartos procedentes de México", declaró el portavoz de la oficina de aduanas, Jens Ahland.

"Es angustiante ver lo que algunas personas hacen a los animales por avaricia", añadió.

Entre los animales había víboras, serpientes de cascabel y diversas especies de lagartos, incluidas iguanas.

La mayoría estaban vivos, aunque unos 30 murieron durante y después del viaje, informó la oficina de aduanas.

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Los animales que sobrevivieron se encuentran en una granja de serpientes en el centro de Alemania.

El hombre había volado desde Ciudad de México vía Estambul y afirmó haber traído los animales a Alemania para hacer un favor a un conocido brasileño, indicaron los funcionarios de aduanas.

Las autoridades alemanas le denegaron la entrada al país y fue repatriado a Estambul al día siguiente de su llegada.

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