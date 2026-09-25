"Mano tengo fe 2.0": Llueven críticas sobre 'Bocha' Batista en redes por 'papelón' de Costa Rica ante Curazao

Costa Rica sufrió una inesperada derrota 3-4 ante Curazao en el comienzo de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27.

VEA TAMBIÉN La FVF confirma tres amistosos de Venezuela en el continente asiático: la Vinotinto se medirá frente a Japón, Corea del Sur y Jordania o

Los 'ticos' desperdiciaron una ventaja de tres goles. El conjunto costarricense tuvo un primer tiempo contundente en el Estadio Ricardo Saprissa, donde llegó al descanso con un cómodo 3-0.

Orlando Sinclair abrió el marcador apenas al minuto 3, mientras que Carlos Mora amplió la diferencia con goles a los minutos 23 y 45+1.

No obstante, el panorama cambió por completo en la segunda parte. Curazao inició entonces una remontada que se concretó en apenas 20 minutos. Kenji Gorré, en los minutos 62 y 78, Tahith Chong, al 66', y Jordi Paulina, al 82', marcaron los cuatro goles que le dieron la vuelta al marcador.

Costa Rica pasó de dominar el encuentro con una ventaja de 3-0 a quedarse sin respuesta ante la reacción de Curazao, que remontó el partido 3-4.

VEA TAMBIÉN Orangys Jiménez deja el nombre de Venezuela en alto: se consagró campeona de los 100 metros en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 o

Ante esto, el DT de Costa Rica, el argentino Fernando 'Bocha' Batista recibió un sinfín de cuestionamientos a través de las redes sociales.

Aparte de los aficionados 'ticos', hinchas de la Selección de Venezuela, combinado que anteriormente dirigió 'Bocha', también lanzaron sus críticas.

"Me recuerda al proyecto Vinotinto rumbo al Mundial 2026; así pasó con la Vinotinto, es como el lema 'Mano, tengo fe', pero 2.0", dijo un usuario de la red social X.

Asimismo, otro navegador de internet, también en X, escribió: "Señores, el que se queda a 'Bocha', pierde".