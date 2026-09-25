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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Fernando Batista

"Mano tengo fe 2.0": Llueven críticas sobre 'Bocha' Batista en redes por 'papelón' de Costa Rica ante Curazao

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Fernando 'Bocha' Batista, DT de Costa Rica - Foto: EFE
Fernando 'Bocha' Batista, DT de Costa Rica - Foto: EFE
Costa Rica pasó de dominar el encuentro con una ventaja de 3-0 a quedarse sin respuesta ante la reacción de Curazao, que remontó el partido 3-4.

Costa Rica sufrió una inesperada derrota 3-4 ante Curazao en el comienzo de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27.

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Los 'ticos' desperdiciaron una ventaja de tres goles. El conjunto costarricense tuvo un primer tiempo contundente en el Estadio Ricardo Saprissa, donde llegó al descanso con un cómodo 3-0.

Orlando Sinclair abrió el marcador apenas al minuto 3, mientras que Carlos Mora amplió la diferencia con goles a los minutos 23 y 45+1.

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No obstante, el panorama cambió por completo en la segunda parte. Curazao inició entonces una remontada que se concretó en apenas 20 minutos. Kenji Gorré, en los minutos 62 y 78, Tahith Chong, al 66', y Jordi Paulina, al 82', marcaron los cuatro goles que le dieron la vuelta al marcador.

Costa Rica pasó de dominar el encuentro con una ventaja de 3-0 a quedarse sin respuesta ante la reacción de Curazao, que remontó el partido 3-4.

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Ante esto, el DT de Costa Rica, el argentino Fernando 'Bocha' Batista recibió un sinfín de cuestionamientos a través de las redes sociales.

Aparte de los aficionados 'ticos', hinchas de la Selección de Venezuela, combinado que anteriormente dirigió 'Bocha', también lanzaron sus críticas.

"Me recuerda al proyecto Vinotinto rumbo al Mundial 2026; así pasó con la Vinotinto, es como el lema 'Mano, tengo fe', pero 2.0", dijo un usuario de la red social X.

Asimismo, otro navegador de internet, también en X, escribió: "Señores, el que se queda a 'Bocha', pierde".

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