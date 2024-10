"Dicen que están flacos, que están desnutridos": director de la ONG Foro Penal tras hablar con familiares de niños detenidos en Venezuela

Desde que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, el pasado 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro detuvo a decenas de menores de edad durante las manifestaciones ciudadanas que se tomaron las calles ante las sospechas de fraude.

Alfredo Romero, abogado especialista en derechos humanos y director de la ONG Foro Penal, señaló en La Tarde de NTN24 que actualmente se encuentran detenidos 67 adolescentes de 14 a 17 años de edad.

“La mayoría de las personas detenidas luego del 28 de julio están entre los 14 años y los 25 años (...) Pero ciertamente hay 67 (menores) registrados por nosotros”, señaló.

Por otro lado, Romero aseguró que el régimen ya procedió a realizar una excarcelación de 86 adolescentes, pero que hasta el momento no se ha producido una nueva liberación.

“Los adolescentes no están en las cárceles de los adultos, se encuentran en diferentes lugares. Por ejemplo, en Caracas se encuentran en un lugar que se llama Cochecitos (...) Los tienen separados de los adultos”, agregó.

Finalmente, el director de la ONG Foro Penal señaló que no entiende por qué las autoridades no permiten a los familiares llevarles comida. "Dicen que no es la mejor, que es una comida muy deficiente, que están flacos, que se ven desnutridos”, aseveró.