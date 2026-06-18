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Jueves, 18 de junio de 2026
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Dinorah Figuera

Dinorah Figuera regresa a Venezuela tras 8 años de exilio y cambia su perfil en redes sociales: "Presidente de la Asamblea Nacional 2026"

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Dinorah Figuera regresa a Venezuela / FOTO: EFE
Dinorah Figuera regresa a Venezuela / FOTO: EFE
Figuera se reunió el pasado 22 de abril con Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., y se encontraría con John Barret tras su regreso a Venezuela.

Dinorah Figuera, la presidenta de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, regresó a Caracas tras ocho años en el exilio y sería recibida por el encargado de negocios de EE. UU., John Barrett, y por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

El regreso de Figuera y sus encuentros con altos representantes del gobierno de Estados Unidos son movimientos que han sido interpretados como un acuerdo de alto nivel con el que Washington buscaría el reconocimiento institucional de la oposición en el terreno.

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Cabe recordar que el pasado 22 de abril, Michael Kozak subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos y Figuera se reunieron en Washington para evaluar rutas para la transición.

Para el Departamento de Estado, la Asamblea Nacional electa en 2015, la cual presidió Figuera, ha sido la última institución democráticamente legítima en Venezuela, ya que las elecciones legislativas posteriores (como las de 2020) y las presidenciales del régimen fueron catalogadas como fraudulentas.

Por esta razón, ella es quien podría avalar, por ejemplo, legítimamente la composición de un nuevo Consejo Nacional Electoral, un paso fundamental en la Fase 3 del plan de Washington para una transición a la democracia en Venezuela.

Figuera llega en momentos que avanza el plan estratégico de Estados Unidos para una transición democrática.

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