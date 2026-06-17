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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Presos políticos en Venezuela

“La embajada de los EE. UU. en Venezuela no es la ruta”: madre de preso político que intentó exponer la situación de su hijo

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
María Milagros Vallenilla, madre de preso político ítalo-venezolano que sigue sin alcanzar la libertad pese a contar con orden de excarcelación.

El programa La Tarde de NTN24 conversó con María Milagros Vallenilla, madre del empresario italo-venezolano Daniel Echenagucia, quien habló del estado de salud de su hijo y de sus esfuerzos fallidos por alcanzar un contacto directo con el encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, John M. Barrett.

Respecto a su actual estado de salud: Ha perdido 30 kilos y, para un hombre de 183 de estatura, es bastante. Daniel sufre de asma crónica y de otras afecciones como artrosis, síndrome lipídico”.

Frente a esto, dejo claro que su “mayor preocupación no es solo el impacto a nivel físico, sino también a nivel psicológico”, esto haciendo referencia al impacto del encierro diario.

No obstante, dejó claro María Milagros Vallenilla que esta es “una situación como esta no es solamente el preso político que está pasando por todo lo que están pasando, sino también es una tragedia, un horror para las familias”.

Mi mayor temor es que se llegue a un momento de una depresión severa por lo que es la parte psicológica. De hecho, sus hijos han tenido que tener tratamiento para poder superar esta situación”, agregó.

Para la madre de Daniel, el hecho de que su hijo cuente con una orden de excarcelación y aún no se haya hecho efectiva refleja que “realmente hay una gran confusión en el funcionamiento de la justicia en Venezuela; desde un inicio se han violado todos sus derechos fundamentales y el debido proceso”.

En cuanto a su intento por reunirse con John M. Barrett, señaló: “Yo tuve la oportunidad de escribirle directamente al encargado de negocios y solicitar una cita; yo me acerqué hasta la embajada para conversar con Barrett, pero no fui recibida por él; fui enviada a la parte consular”.

“Tenía lista una carta al embajador Jhob Barret para explicarle no solo la situación de mi hijo, sino la situación de todos los presos políticos en Venezuela, pero esa comunicación directa no se dio”, agregó.

Frente a esta situación vivida, llego a la conclusión de que “la embajada de los Estados Unidos en Venezuela no es la ruta para hacer ese planteamiento”.

Por último, hizo referencia al caso de Carmen Navas, del cual manifestó sentirse muy impactada.

“Todavía quedan por lo menos más de 400 familias viviendo en el horror, en la desesperanza y la angustia, sobre todo las madres que vivimos reflejadas y muy impactadas por el caso de la señora Carmen Navas, y siempre uno tiene el temor, por lo menos yo lo tengo, de que eso no sea algo que me pueda suceder como una persona ya de avanzada edad”, sentenció María Milagros Vallenilla, madre de Daniel Echenagucia.

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