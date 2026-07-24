NTN24
Viernes, 24 de julio de 2026
Viernes, 24 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela
Programa: La Tarde

"En 100 años no se había muerto tanta gente junta en Venezuela": Lester Toledo tras cumplirse un mes de los terremotos

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
El dirigente y estratega político venezolano Lester Toledo analizó en NTN24 la tragedia en Venezuela por cuenta de los terremotos tras cumplirse el primer mes. “En los primeros tres días, el pueblo de Venezuela (la sociedad civil) logró poder dotar todos los hospitales del país de insumos médicos, lo (...) Lo que no pudieron hacer quienes están el el gobierno hace 27 años, lo hizo la gente en tres días”, dijo.

También le puede interesar

Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"En 100 años no se había muerto tanta gente junta en Venezuela": Lester Toledo tras cumplirse un mes de los terremotos

Trasteo en la Casa de Nariño / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Incendios en Madrid - Foto: EFE
Madrid

“Una crisis de seguridad humana”: experto acerca de la emergencia que vive Madrid por los incendios

Reconstruir Venezuela cuesta menos de lo que se ha robado el chavismo / FOTOS: EFE
Terremoto en Venezuela

Reconstruir Venezuela cuesta menos de lo que se ha robado el chavismo

Diosdado Cabello - Foto AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello cambia sus apariciones públicas tras alta presencia militar de EE. UU. en Venezuela; solo se ve de noche y con escoltas

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

"Delcynismo": La emergencia que dejó expuesta la incapacidad del régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estos son los miembros del chavismo que podrían testificar en contra de Nicolás Maduro en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En 100 años no se había muerto tanta gente junta en Venezuela": Lester Toledo tras cumplirse un mes de los terremotos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Conjunto Residencial Petunia, el reflejo de devastación que dejó el doble terremoto en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Colombia en la misma categoría que regímenes de Nicaragua y Venezuela ante Trump en cuanto aranceles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Aranceles

Colombia en la misma categoría que regímenes de Nicaragua y Venezuela ante Trump en cuanto aranceles

Terremotos en Venezuela - EFE
Terremoto en Venezuela

Arquitecta revela las fallas estructurales que desataron la tragedia tras terremotos en Venezuela

Ataques de EE. UU. a Irán - AFP
Medio Oriente

Impactante bombardeo del Ejército de EE. UU. a objetivos del régimen iraní durante trece noches consecutivas

Los impactos psicológicos de la tragedia - Foto: EFE/Canva
Tragedia

¿Cuáles son los efectos psicológicos que ha dejado la tragedia en Venezuela? Experto analiza

Terremoto en La Guaira | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Entre lágrimas, mujer pide ayuda para sacar a su bebé entre los escombros: "cueste lo que me cueste"

Más de Actualidad

Ver más
Foto: NTN24 en La Guaira
Terremoto en Venezuela

Así es caminar entre los escombros que dejaron los devastadores terremotos en Venezuela tras 20 días de la la tragedia

John Barret y Diosdado Cabello
Diosdado Cabello

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Catedral de Caracas - Foto: X
Terremoto en Venezuela

La Catedral de Caracas permanecerá cerrada a los fieles por riesgo estructural: terremotos afectaron torre del campanario y la capilla de San Pedro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: NTN24 en La Guaira
Terremoto en Venezuela

Así es caminar entre los escombros que dejaron los devastadores terremotos en Venezuela tras 20 días de la la tragedia

John Barret y Diosdado Cabello
Diosdado Cabello

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice estar orgulloso del trabajo de Chris Wright en el sector energético en Venezuela: "Está haciendo una gran labor"

Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como "jefe de Estado", mientras Nicolás Maduro enfrenta nueva audiencia judicial

Catedral de Caracas - Foto: X
Terremoto en Venezuela

La Catedral de Caracas permanecerá cerrada a los fieles por riesgo estructural: terremotos afectaron torre del campanario y la capilla de San Pedro

Kenia distribución de alimentos-Foto: EFE
OMS

ONU: el hambre en el mundo se redujo en 2025, pero aún afecta a 645 millones de personas

Casa Blanca / FOTO: Canva
Casa Blanca

La Casa Blanca afirmó que iniciará una investigación contra la Unión Europea por perjudicar a empresas de EE. UU.: “Estados Unidos no es una ‘alcancía’ de Europa”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre