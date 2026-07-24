"En 100 años no se había muerto tanta gente junta en Venezuela": Lester Toledo tras cumplirse un mes de los terremotos

El dirigente y estratega político venezolano Lester Toledo analizó en NTN24 la tragedia en Venezuela por cuenta de los terremotos tras cumplirse el primer mes. “En los primeros tres días, el pueblo de Venezuela (la sociedad civil) logró poder dotar todos los hospitales del país de insumos médicos, lo (...) Lo que no pudieron hacer quienes están el el gobierno hace 27 años, lo hizo la gente en tres días”, dijo.