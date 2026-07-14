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Martes, 14 de julio de 2026
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Cuba

"Esto es como intentar ayudar a alguien a dejar de fumar; cuando lo ves sufrir, no le entregas un cigarrillo": La metáfora con la que EE. UU. defendió la asfixia económica al régimen de Cuba

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de Cuba (EFE)
Foto de referencia de Cuba (EFE)
Legisladores como Rick Scott, interrogaron a Michael Kozak, encargado del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Este martes, en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Hemisferio Occidental, senadores hablaron sobre la posición del Gobierno frente a los regímenes de Venezuela y Cuba.

Allí, legisladores como Rick Scott, interrogaron a Michael Kozak, encargado del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

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Luego de hablar de Venezuela, el senador republicano Scott tomó la palabra y pidió hablar de la estrategia sorbe Cuba.

"Una vez más, los cubanos en Miami, en particular, pero tenemos cubanos en todo nuestro estado. Estaban contentos de que Raúl Castro fuera imputado. He estado pidiendo eso durante mucho tiempo, y eso es algo positivo", dijo.

Sin embargo, aclaró que a los cubanos "les preocupa que realmente no esté pasando nada".

"¿Cómo puede darles esperanza a los cubanos en Florida de que algo va a cambiar realmente allí y de que de verdad vamos a ver una rendición de cuentas?", dijo Scott a Kozak.

No sin antes añadir: "Usted vio lo que el embajador Waltz dijo en las Naciones Unidas sobre la opulencia del régimen cubano. Así que, ¿cómo les daría esperanza a los cubanos de que realmente va a suceder algo?".

Así respondió Michael Kozak:

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"Creo que la esperanza proviene del hecho de que la presión sobre el régimen para que realice los cambios fundamentales que deben ocurrir —si es que ese país alguna vez va a volver a ser un país viable— es más severa de lo que jamás ha sido, y no es solo por nuestra cuenta", señaló.

Según Kozak, "cortar el suministro de petróleo gratuito de Venezuela realmente les ha puesto presión", pues aclaró que ese régimen pudo sobrevivir durante años porque "los soviéticos les daban cosas gratis, principalmente petróleo".

Ahora, en contraste, señala que la dictadura en Cuba "ha podido sobrevivir durante los últimos 20 años porque Venezuela les daba petróleo. Del cual, por cierto, algo así como el 40% o el 60% del petróleo que recibían de Venezuela, lo vendían".

"No lo usaban para hacer funcionar generadores ni para hacer cosas en Cuba, lo vendían a China y a otros lugares, y usaban las divisas que obtenían de eso para llenarse los bolsillos", agregó.

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Según esto, dijo Kozak, "han podido sobrevivir".

"Ya no lo tienen, y la administración ha puesto límites para evitar que cualquier otro intente intervenir. Nadie va a intervenir realmente para proporcionar ese tipo de, ya sabe, bonanza al régimen de Castro", aseveró.

"Hemos dicho: 'Esto es como intentar ayudar a alguien a dejar de fumar; cuando lo ves sufrir, no le entregas un cigarrillo'. Así que no les den un poco de ayuda que solo les servirá para posponer la decisión", mencionó.

Aunque el funcionario aseguró que no puedo decir exactamente "cómo va a terminar esto", dijo que cree que la esperanza en esto es que "las presiones sobre ellos para que cambien son intensas".

"Realmente no tienen salida. Van a tener que hacerlo, y cómo se desatará eso exactamente no puedo decirlo, pero sentimos que tenemos los elementos necesarios para, con suerte, marcar una gran diferencia", finalizó.

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