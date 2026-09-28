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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Régimen venezolano

Filtran video de funcionario del régimen venezolano en concierto de famoso cantante durante agenda en Nueva York de Delcy Rodríguez

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Oliver Blanco, viceministro de Relaciones Exteriores del régimen de Venezuela / Concierto - Fotos de referencia: X / Pexels
Oliver Blanco, viceministro de Relaciones Exteriores del régimen de Venezuela / Concierto - Fotos de referencia: X / Pexels
Dichas imágenes han generado todo tipo de cuestionamientos de usuarios y activistas, principalmente por la situación económica y de servicios públicos que atraviesa Venezuela.

Durante las últimas horas, el video de un funcionario del régimen venezolano disfrutando el concierto de un famoso artista durante la agenda en Nueva York de Delcy Rodríguez ha tomado fuerza en diferentes redes sociales.

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Se trata del viceministro de Relaciones Exteriores del régimen de Venezuela, Oliver Blanco, quien fue captado en una presentación del cantante británico Harry Styles en 'la Gran Manzana'.

El audiovisual se habría registrado durante la estadía de Blanco en Estados Unidos como parte de la delegación venezolana que participó en las actividades de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

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Dichas imágenes han generado todo tipo de cuestionamientos de usuarios, periodistas y activistas, principalmente por la situación económica y de los servicios públicos que atraviesa Venezuela.

Sobre el tema económico, recientemente el 85% de los venezolanos encuestados por la firma Hercon califica sus ingresos de "muy insuficientes".

La medición, que toma en cuenta salarios, bonificaciones y otros ingresos, refleja la percepción de los ciudadanos sobre su capacidad económica para afrontar los gastos cotidianos.

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El informe cualitativo de la firma encuestadora también plantea que el salario formal ha perdido capacidad como mecanismo de movilidad social, en un contexto en el que los hogares buscan otras fuentes de ingresos para cubrir sus necesidades.

Expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.

Otro punto que abordan los expertos en cuanto a la economía de Venezuela es que esta ha sufrido una contracción histórica superior al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con su pico en 2012.

Esta contracción ha estado acompañada de procesos de hiperinflación, la destrucción del poder adquisitivo del bolívar, la ruina de la industria petrolera y un éxodo migratorio masivo.

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