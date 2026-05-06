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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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Estados Unidos

Donald Trump amenazó con bombardear de nuevo el régimen de Irán si no se llega a un acuerdo

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - EFE
Donald Trump - EFE
Este martes, Trump suspendió la operación de escolta de barcos a través del estrecho de Ormuz, vigente desde hacía un día, con el objetivo de lograr un acuerdo con Irán.

El presidente de Estados, Donald Trump, amenazó este miércoles con bombardear de nuevo al régimen de Irán si no se alcanza un acuerdo con sus dirigentes para poner fin a la guerra.

"Si no llegan a un acuerdo, los bombardeos van a volver a comenzar, y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes", escribió Trump en las redes sociales.

El martes, Trump suspendió la operación de escolta de barcos a través del estrecho de Ormuz, vigente desde hacía un día, con el objetivo de lograr un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

En un intento de encontrar una salida a esta situación, que hace subir los precios del petróleo, Washington impuso el 13 de abril un bloqueo de los puertos iraníes y lanzó el lunes la operación "Proyecto Libertad" para permitir que cientos de barcos bloqueados en el Golfo pudieran franquear el estrecho.

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"Teniendo en cuenta el enorme éxito militar" y los "grandes avances logrados hacia un acuerdo completo y definitivo con los líderes iraníes, el "'Proyecto Libertad' se pausará por un corto período de tiempo para ver si el acuerdo puede o no ser finalizado y firmado", escribió Trump en su red social Truth Social.

Precisó que el bloqueo norteamericano de los puertos iraníes, que entró en vigor el 13 de abril, se mantenía, y que esta pausa se había decidido tras "la solicitud de Pakistán y otros países".

Más temprano el martes, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, aseguró que la fase ofensiva contra Teherán había concluido.

"La operación -Epic Fury- ha terminado, tal como el presidente informó al Congreso. Hemos concluido esa fase", afirmó Marco Rubio durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, al utilizar el nombre en clave que Estados Unidos les dio a sus operaciones contra Irán.

Pero el ejército de Estados Unidos afirmó estar preparado para reanudar sus operaciones de combate en caso de una respuesta iraní a las escoltas en Ormuz.

"Ningún adversario debería confundir nuestra contención actual con una falta de determinación", dijo el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine.

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