Duro golpe al sector productivo de La Guaira: 80% de las empresas reporta caída de ingresos tras los terremotos

El impacto de los devastadores terremotos continúa afectando la actividad económica en La Guaira, Venezuela.

Un estudio de la Cámara de Comercio regional señala que 80% de las empresas encuestadas ha experimentado una disminución en sus ingresos.

La investigación incluye empresas de los sectores de aduana, logística, comercio, servicios e industria.

Del total de compañías consultadas, 56,2% asegura haber perdido por completo sus ingresos, mientras que otro 23,8% reporta una reducción superior al 50%.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros.

De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.