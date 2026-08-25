Ganaderos en Venezuela cuestionan que se les pague poco por la leche: "Aquí, a puerta de corral, quieren pagar el litro a 0,26 centavos de dólar"

Recientemente, una mujer que hace parte del sector ganadero en Venezuela advirtió sobre una creciente brecha entre lo que reciben los productores por la leche cruda y el precio que alcanzan los productos lácteos cuando llegan al consumidor.

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En ese sentido, el principal reclamo está relacionado con el bajo valor que reciben los productores por la leche recién ordeñada.

La trabajadora señaló además que el pago por litro a puerta de finca resulta insuficiente para cubrir los costos de producción, mientras derivados como el queso y la mantequilla se comercializan a precios elevados.

A través de un video, una mujer de campo puso sobre la mesa dicho debate al pronunciar: "A nosotros los productores, aquí a puerta de corral, nos quieren pagar la leche a 0.26 centavos de dólar o 150 Bs".

"Muchos productores vivimos de la plata de la leche. Los gastos son reales, tenemos que pagar nómina, medicina para el ganado, gasolina... Con esos no podemos mantener las fincas", acotó.

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Según reportes en estados como Mérida, Apure, Barinas, Portuguesa y Guárico, los ingresos obtenidos apenas permiten cubrir parte de los gastos necesarios para mantener el ganado y garantizar la continuidad de la producción.

En contraparte, los precios de los productos elaborados aumentan considerablemente una vez que salen de las unidades de producción y pasan por las distintas etapas de comercialización.

Los ganaderos sostienen que el productor primario, que asume buena parte de los costos y riesgos, obtiene una rentabilidad limitada.

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De momento, la economía de Venezuela sufre una contracción histórica superior al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con su pico en 2012, acompañada de procesos de hiperinflación, la destrucción del poder adquisitivo del bolívar, la ruina de la industria petrolera y un éxodo migratorio masivo.