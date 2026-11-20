La organización del espectáculo confirmó que el concierto de la cantante colombiana Karol G en República Dominicana, previsto originalmente para el 19 de febrero de 2027 en el marco de su gira Viajando por el Mundo Tropitour, fue reprogramado para el viernes 9 de abril de 2027, según el comunicado difundido por la producción local liderada por Gamal Haché.

La decisión responde a “circunstancias logísticas imprevistas”, según indicaron los organizadores del evento, aunque hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre los motivos técnicos u operativos que obligaron al cambio de fecha en el calendario de la gira internacional.

El espectáculo forma parte del Viajando por el Mundo Tropitour, la ambiciosa gira que la artista colombiana anunció en abril de 2026 durante su participación en el festival Coachella, producción que ha llevado a la intérprete de Provenza y TQG por los principales escenarios de América y Europa, con la consolidación de su lugar como una de las figuras más convocantes de la música urbana latina.

Para los compradores de boletas, la empresa productora estableció un protocolo claro de protección mediante el cual todas las entradas adquiridas para la fecha original mantendrán validez automática para el 9 de abril de 2027, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional o cambio físico del boleto.

Quienes no puedan asistir en la nueva fecha tendrán dos alternativas: solicitar un crédito para futuros eventos o tramitar el reembolso íntegro del dinero pagado, dentro de un plazo habilitado desde el 19 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2026, según precisó la organización.

En la actualidad, el Viajando por el Mundo Tropitour mantiene su recorrido internacional tras iniciar en julio de 2026 en Chicago, Estados Unidos, con presentaciones en plazas como Toronto (Canadá), Los Ángeles y Miami, además de ciudades mexicanas como Monterrey y Ciudad de México durante noviembre.

VEA TAMBIÉN "Priorizando su salud y bienestar": Karol G generó preocupación tras aplazar concierto en país de Latinoamérica o

La agenda inmediata de la artista incluye conciertos en San José, Costa Rica (27 y 28 de noviembre) y un regreso a su natal Colombia para tres espectáculos en Bogotá del 4 al 6 de diciembre, tras los cuales “La Bichota” cumplirá con el resto de las fechas programadas hasta llegar finalmente a República Dominicana en abril de 2027.