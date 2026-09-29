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Donald Trump

Donald Trump niega haber ofrecido venta de armamento a Xi Jinping y desmiente a su embajador en China

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente Donald Trump en el Despacho Oval-Foto: EFE
El presidente Donald Trump en el Despacho Oval-Foto: EFE
La Casa Blanca y el Departamento de Estado aclararon que las leyes estadounidenses prohíben la venta de armamento bélico en Pekín.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desmintió este lunes que haya propuesto a su homólogo chino, Xi Jinping, la compra de equipamiento militar norteamericano durante el reciente encuentro bilateral en la Casa Blanca.

Las declaraciones del mandatario desautorizaron los comentarios emitidos previamente por el embajador de Washington en Pekín, David Perdue, quien aseguró en una entrevista televisiva que la oferta armamentística se formuló de manera explícita en el Despacho Oval.

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La polémica se originó cuando el diplomático afirmó que, en medio de los intercambios diplomáticos sobre el equilibrio de poder en el Indopacífico, Trump cuestionó directamente al líder asiático sobre su interés en adquirir tecnología militar producida en suelo norteamericano.

Sin embargo, al ser consultado por la prensa, el jefe de Estado rechazó categóricamente haber abordado esa posibilidad y atribuyó las palabras de su representante a una probable confusión respecto a los paquetes de defensa destinados a la isla de Taiwán.

“Nunca he oído eso. Probablemente les gustaría comprarlo porque nosotros fabricamos mejor equipo que ellos, así que quizá sea una buena idea, pero no lo hablamos. Creo que el embajador se estaba refiriendo a las conversaciones que sostenemos sobre Taiwán”, aseveró el presidente Donald Trump.

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Por su parte, las autoridades de Washington remarcaron que la administración no contempla planes, ofertas ni negociaciones comerciales orientadas a proveer material bélico a las Fuerzas Armadas chinas, manteniendo intactas las restricciones históricas aplicadas tras los eventos de 1989.

El cruce de versiones ocurre en un momento de marcada tensión por la venta de paquetes de defensa estadounidense a Taiwán, valorados en más de 11.100 millones de dólares, los cuales han provocado reiteradas protestas diplomáticas por parte de la cancillería de Pekín.

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