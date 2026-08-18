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Martes, 18 de agosto de 2026
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Venezuela

"Esta es una excelente alianza": más de medio millón de barriles de petróleo venezolano llegan a EE. UU. cada día, según subsecretario de Energía Haustveit

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Balancín de petróleo en el lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Balancín de petróleo en el lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
El subsecretario de Energía de los Estados Unidos, Kyle Haustveit, situó la producción venezolana en unos 1,25 millones de barriles al día.

Más de 500.000 barriles de petróleo venezolano están llegando cada día a Estados Unidos , un volumen que significa aproximadamente la mitad de la producción actual de Venezuela, notificó este martes el subsecretario de Energía estadounidense, Kyle Haustveit.

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La cifra ha sido difundida en el transcurso de un evento energético que se presentó en Houston y refleja el peso que adquirió de nuevo el mercado estadounidense para el crudo de Venezuela.

Según Haustveit, los envíos se están manteniendo en los últimos meses y tienen como destino refinerías de los Estados Unidos diseñadas exclusivamente para procesar este tipo de petróleo.

“En los últimos meses, hemos visto que más de 500.000 barriles, aproximadamente la mitad de la producción venezolana, se exportan a Estados Unidos a las refinerías construidas específicamente para ese crudo”, afirmó el subsecretario.

Haustveit calculó que la producción petrolera de Venezuela está actualmente cerca de 1,25 millones de barriles por día. Según esas cifras, los envíos a Estados Unidos son una proporción significativa del crudo que se extrae de territorio venezolano.

Este dato está acompañado por una proyección de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de la empresa estatal, mencionó que la producción puede llegar a los 1,245 millones de barriles al día, esto al cierre de agosto. También indicó que las exportaciones venezolanas aumentaron 19,7 % durante este año.

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La relación comercial de igual forma ve el flujo en sentido contrario. Haustveit detalló que Estados Unidos está enviando a Venezuela más de 100.000 barriles al día de Nafta, usados ​​como diluyente para facilitar el procesamiento y la comercialización de los crudos que más pesos tienen.

El funcionario defendió este intercambio entre ambos países y de igual forma resaltó la compatibilidad entre las características del petróleo venezolano y la infraestructura de las refinerías de su país. De igual forma, sostuvo que Washington va a respetar los contratos relacionados con la actividad energética.

Esta es una excelente alianza energética. La distancia tiene sentido. Es un mercado abierto. “Se está creando valor real para ambas partes”, sostuvo Haustveit en el encuentro que tuvo lugar en Houston.

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