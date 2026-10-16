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María Corina Machado

"Tenemos que terminar la tarea": María Corina Machado habla sobre Trump tras afirmar que EE. UU. la excluyó de negociaciones en Venezuela

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado - Foto: EFE
María Corina Machado - Foto: EFE
Machado habló sobre el presidente de Estados Unidos en una entrevista con la periodista Rachel Campos-Duffy que será difundida en su totalidad este sábado.

La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se refirió al presidente Donald Trump en una entrevista con Fox News cuyos extractos fueron publicados luego de que se conociera que, en otra conversación, con The New York Times, expresó que Estados Unidos la ha excluido de las negociaciones en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

En la entrevista con Fox News, Machado aseveró que “lo primero que le diría al presidente Trump, en nombre del pueblo venezolano, es lo agradecidos que estamos porque llevar a Maduro a la justicia abrió una gran puerta para un camino de libertad”.

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Y luego manifestó que en segundo lugar le diría a Trump que “tenemos que terminar la tarea, creo que este va a ser su gran legado”. “Tener una Venezuela democrática es el mejor trato para Estados Unidos”, enfatizó.

El extracto de la entrevista fue publicado por la periodista Rachel Campos-Duffy quien mediante sus redes sociales indicó que toda la conversación será transmitida este sábado en el programa F&F Weekend.

El pequeño adelanto de la entrevista fue publicado por Campos-Duffy luego de que en medios se difundiera que la líder democrática afirmó en las últimas horas que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones que se llevan a cabo en Caracas con la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición.

Machado aseguró en una entrevista publicada por The New York Times que Washington no la ha incluido en las negociaciones que mantienen esta semana en Caracas.

“En la entrevista, realizada en Panamá, donde la líder se hospeda por ahora, Machado dijo que Estados Unidos no la había incluido en las negociaciones actuales entre el gobierno venezolano y otra facción de la oposición, mismas que se están llevando a cabo esta semana en Caracas, la capital”, señaló el medio norteamericano.

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Por su parte, el Departamento de Estado afirmó que había invitado al partido de Machado, Vente Venezuela, a participar y que “María Corina tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera”.

La dirigente también cuestionó el papel del empresario Alejandro Betancourt, quien ha sido beneficiario de contratos en el sector energético y estaría relacionado con un acuerdo con la Administración de Donald Trump para gestionar cerca del 20 % de las reservas petroleras de Venezuela.

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