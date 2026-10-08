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Jueves, 08 de octubre de 2026
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FMI

Delcy Rodríguez asegura que Venezuela recibirá 12.000 millones de dólares de financiamiento de organismos multilaterales como el FMI

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Delcy Rodríguez y logo del FMI - Fotos: EFE
Delcy Rodríguez y logo del FMI - Fotos: EFE
Además, del FMI se espera que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial también aporten al financiamiento.

Venezuela tiene previsto recibir en dos años 12.000 millones de dólares de financiamiento de organismos multilaterales para impulsar su desarrollo económico, afirmó este jueves la cabeza del régimen, Delcy Rodríguez, meses después de restablecer relaciones con estas instituciones.

Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington después de la captura en enero de Nicolás Maduro durante un operativo de Estados Unidos, reanudó los vínculos de su país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Estamos estimando que en los próximos dos años Venezuela va a recibir financiamiento, público y privado, en un estimado de 12.000 millones de dólares", aseguró Rodríguez este jueves durante un encuentro con empresarios.

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Estos organismos se habían alejado de Venezuela hace años. El BID suspendió su relación financiera con el país por incumplimientos de pago, mientras que el FMI y BM rompieron el vínculo tras no reconocer a Maduro como presidente legítimo.

Rodríguez, que se reunió con representantes de estas multilaterales durante una visita reciente a Nueva York, ha reiterado la necesidad de obtener financiamiento para la recuperación del país tras el doble sismo del 24 de junio que dejó más de 6.500 fallecidos y miles de familias sin hogar.

"Queremos que estos mecanismos de financiamiento permeen a todos los estratos de la actividad económica de Venezuela", resaltó.

Venezuela recibió en julio 346 millones de dólares, de los casi 5.100 millones de sus reservas en el FMI.

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Durante su participación en la asamblea anual de Fedecámaras, que reúne a las organizaciones patronales del país, Rodríguez habló del panorama económico de Venezuela y se refirió a las protestas por los cotidianos apagones que agobian a gran parte del país.

Mientras las protestas se extienden, los expertos advierten que la infraestructura eléctrica está gravemente dañada tras años de desinversión.

Actualmente Venezuela produce unos 12.000 megavatios, lejos de su máxima demanda de consumo que a finales de septiembre alcanzó los 16.000.

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